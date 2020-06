Aplazan discusión de cadena perpetua para violadores de menores por error de cálculo al contabilizar de la sesión

Las sesiones virtuales en el Congreso continúan pasándoles factura a los legisladores en el país. Ayer, por cuenta de un error de cálculo para poder fijar la hora exacta en la que se debía declarar la sesión permanente, la presidencia de la Comisión Primera del Senado tuvo que aplazar la discusión del proyecto de Acto Legislativo que busca imponer cadena perpetua para los violadores de menores de edad en Colombia.

“No tenemos un igual tiempo para decretar las sesiones permanente. Un cálculo nos da 3 horas 59 y el otro cálculo nos da 4 horas 2 minutos. Por lo tanto, es mi responsabilidad decirles que ante la duda y ante la impasibilidad de certificar por ahora y citar para mañana con el único fin de anunciar este proyecto y evitar cualquier vicio de procedimiento”, indicó el senador Santiago Valencia, presidente de la Comisión.

Votación detenida

Ante esta situación, los 22 senadores de la Comisión Primera no pudieron continuar con la votación de las tres ponencias radicadas en la Comisión Primera del Senado, dos que solicita el archivo del proyecto de Acto Legislativo mientras que una tercera pide que se dé vía libre a la iniciativa.

Por un lado, se encuentran las ponencias de los senadores Rodrigo Lara y Roy Barreras, quienes consideran que la iniciativa se debe hundir, toda vez que no es una alternativa que vaya a solucionar de fondo el problema del abuso sexual de menores en el país.

“La cadena perpetua no garantiza la reducción de los delitos sexuales contra los menores, pues no se atacan las causas, sino sus consecuencias. Por lo tanto, se desvirtúa la necesidad de este Proyecto de Acto Legislativo, pues no contribuye a la garantía y amparo de los derechos de los menores”, argumentó el congresista de Cambio Radical, Rodrigo Lara.

Por su parte, el senador Liberal Miguel Ángel Pinto, aseguró que contrario a lo expresados por sus colegas Lara y Barreras, sí es necesario imponer penas ejemplares para los violadores de menores en el país.

“A hoy las penas máximas por el delito de acceso carnal violento es de hasta 30 años máximo, no es cierto que este delito contenga penas de 60 años equivalente a una cadena perpetua como lo quieren hacer ver”, expresó Pinto Hernández.

Contrarreloj

Con la decisión de la Presidencia de la Comisión de aplazar el debate, los ponentes que están a favor de la reforma constitucional ven con mayor preocupación la falta de tiempo para que la iniciativa surta sus dos debates restantes (uno en Comisión y otro en plenaria), antes del 20 de junio próximo, fecha en la que se clausura el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso.

“Por tratarse de un Acto Legislativo tiene que ser aprobado antes del 20 de junio, porque si no se hunde. Los Actos Legislativos no se puede debatir en sesiones extraordinarias”, explicó Miguel Ángel Pinto.

Por ahora, la Comisión se reunirá hoy sábado a las 9:00 de la mañana para anunciar el proyecto y definir la fecha para continuar con el debate de la cadena perpetua, mientras unos congresistas piden que la sesión se dé mañana domingo, otros piden que sea renovada el próximo lunes.