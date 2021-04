Aplazan audiencia imputación cargos a exgerente de la Empas, Raúl cardozo y al abogado, Carlos Rojas

Un juez de control de garantías ordenó levantar la audiencia de imputación de cargos que había sido citada por la Fiscalía General en contra del exgerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, Raúl Alfonso Cardozo y el abogado santandereano, Carlos Arturo Rojas, por supuesto intento de soborno al senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, a cambio de favorecerlo en un proceso disciplinario al interior del Ministerio Público.

La diligencia penal que estaba citada para el pasado lunes, 26 de abril, no pudo ser llevada a cabo debido a la ausencia del representante del Ministerio Público en la audiencia de imputación en contra de Cardozo y Rojas, por supuestamente integrar una red de corrupción al interior de la propia Procuraduría.

“El Ministerio Público no asistió a la audiencia y por ser un agente especial la diligencia no se pudo realizar. Aunque la Fiscalía insistió en que la audiencia se realizara toda vez que solo se trata de imputación y no de solicitud de medida de aseguramiento, el juez consideró que por tratarse de un proceso en donde precisamente se investiga una red de corrupción al interior de la Procuraduría, el Ministerio Público debía estar presente en la diligencia”, indicó una fuente que estuvo presente en la audiencia y quien pidió reserva de su identidad.

Ante esta situación el proceso regresó al Centro de Servicios Judiciales para que vuelva a ser repartido y tenga nueva fecha para la audiencia para tratar de imputar cargos a Raúl Cardozo y Carlos Rojas.

