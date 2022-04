Archivo de polémico contrato de la Gobernación de Santander suscitó pelea entre Ferley Sierra y Fredy Anaya

“En la pandemia el Gobernador a través de Gestión de Riesgo hizo un contrato para comprar 95 mil cajas de tapabocas para los niños del departamento. Compraron cada caja a cerca de $35 mil, cuando en ese momento el precio no superaba los $10 mil y el contralor departamental semanas atrás archivó eso y dijo que ahí no había pasado nada, que eso era normal”, denunció el corporado.

“Información falsa”

A su turno el contralor departamental, Fredy Anaya, desestimó el señalamiento del diputado de la oposición y negó que su despacho hubiera cerrado algún proceso fiscal por cuenta de sobrecostos en contratos de insumos en el marco de la pandemia.

“Diputado Ferley, sea decente y respetuoso y no mienta por hacer show. Yo no he archivado nada de Gestión del Riesgo de ningún tapabocas. Sea serio. La Contraloría de Santander ni siquiera tiene procesos por esos contratos”, respondió Anaya.

