Armando Benedetti también renunció al partido de la U

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa, entonces en ese partido yo sobro, por eso me voy tranquilo. Espero que ellos (los directivos) también estén felices que yo me vaya”, indicó el senador Benedetti en un video en el cual informó su salida de la U.

Previamente Benedetto había escrito en su cuenta de Twiiter, en relación a la renuncia de Roy de Barreras que:“Estoy meditando detenidamente mi posible renuncia al Partido de la U, lo anterior después de la decisión de @RoyBarreras y de la actitud del partido en esta pandemia donde no apoyaron a los microempresarios, a la renta básica y a la paz”.

Pasado el medio día precisamente Barreras dimitió a la colectividad esgrimiendo consideraciones similares a Benedetti.

“Las diferencias ideológicas con quienes hoy son mayoría han generado una fractura irreparable” y explicó además que “parto hacia la construcción de una fuerza colectiva que recupere los caminos de la paz completa y de una sociedad más justa y equitativa. Será menester la suma de todas las voluntades dispuestas a ofrecerle a Colombia una alternativa democrática y legítima que derrote un régimen cada vez más autoritario”.