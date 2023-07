Asamblea de Santander aprobó la moción de censura contra la secretaria de Cultura, Mery Luz Hernández

Tras las recientes denuncias de presuntas irregularidades en contratación en la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, la Asamblea departamental aprobó este domingo la moción de censura contra la extitular de esa cartera, Mery Luz Hernández.

Con un resultado de 12 votos positivos y dos negativos, los diputados resolvieron aplicar la sanción, a pesar de que la secretaria de Cultura había renunciado el pasado 19 de julio, en medio del escándalo por una supuesta estafa masiva a artistas.

El diputado Giovanni Leal, del Partido Verde, uno de los promotores del debate de moción de censura confirmó la decisión de los corporados.

"La secretaria de Cultura estaba en la obligación de asegurar que los contratistas que escogió para ejecutar estos proyectos, elegir las instituciones idóneas y eso fue lo que se vulneró", señaló.

La Procuraduría también abrió una investigación contra la exsecretaria por estas presuntas irregularidades.

Las denuncias

En septiembre del 2022, la Secretaría de Cultura departamental junto con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social suscribieron el convenio de asociación 4294793 del 28 de septiembre del 2022, entre para apoyar la estrategia memorias históricas de tradición para el departamento, por valor de $2.859 millones. Contrato que tenía que ser ejecutado en tan solo 20 días.

Aunque el convenio se ejecutó, liquidó y canceló en su totalidad en diciembre del año pasado por parte de la administración de Aguilar Hurtado, el diputado de la oposición y precandidato a la Gobernación, Ferley Sierra denunció presuntas irregularidades en la facturación presentada por la Fundación encargada de la ejecución el convenio, inconsistencias que habrían suscitado sobrecostos de hasta el 4.000 por ciento del valor real pagado a varios de los artistas que trabajaron en el polémico contrato.

“Este es el mayor escándalo de corrupción de la administración de Mauricio Aguilar, con firmas adulteradas cobraron facturas por $3 y hasta $4 millones por artista, mientras que a cada artista le pagaron $100 mil pesos. Es un sobrecosto de hasta 4.000 por ciento. El modus operandi era el mismo, buscaban a artistas o artesanos de escasos recursos en las diferentes provincias del departamento y le entregaban $100 mil pesos como incentivo por participar en un evento, por la entrega de ese incentivo les hacían firmar una factura en blanco que posteriormente era llenada por el contratista de la Gobernación encargado de la ejecución del contrato”, advirtió Ferley Sierra.

Es así como Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, denunció haber sido estafada por la administración departamental en un encuentro de artesanos en diciembre del año pasado.

“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos que no me alcanzó ni para el pasaje ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado $4 millones por esa participación. No nos estafen de esa manera, porque nosotros sí trabajamos con las manos”,

Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara.