Asamblea volvió a frenar proyecto del gobernador Aguilar para privatizar la Esant

Camino de privatización

“Es la clara creación de un contratadero que puede suscribir con las diferentes alcaldías y la Gobernación de Santander o otros departamentos, pero sin estar atados a cumplir la Ley 80 o Estatuto de Contratación, ya que sería una empresa de servicios públicos de economía mixta, mayoritariamente privada, que no se restringe a las normas de contratación pública como los pliego tipo”, expuso un experto consultado por Vanguardia .

“Una vez nosotros aprobemos la Ordenanza, inmediatamente la asamblea de socios se reúne para modificar los estatutos. Al momento de nosotros quitar la modificación que tiene el parágrafo, inmediatamente la asamblea modifica los estatutos y ya no quedaríamos como socios mayoritarios de la empresa”, dice la corporada Rangel.

Por su parte, Marggy Carolina Rangel, diputada por Cambio Radical, aseguró que el trasfondo de la discusión del proyecto de Ordenanza no tiene que ver con la venta de las acciones, sino la privatización de la Esant.

“Ya es un contratadero”

Para el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández, la apuesta del gobernador Mauricio Aguilar, de vender la participación accionaria del Departamento sobre la Esant, es un proceso innecesario ya que la Empresa de Servicios Públicos ya está constituida como de economía mixta y su finalidad es de ser un ‘contratadero’ para evadir los pliego tipo.

“Eso ha estado privatizado y tal y como está no tiene que utilizar pliego tipo. Lo curioso de Esant es que es una empresa de servicios públicos que no tiene usuarios es un total y absoluto contratadero. Seguramente, van a ampliarle el objeto y a volverla mixta para no solo ser contratadero de agua potable y saneamiento básico sino de todo. Así las cosas, por ahí podrían contratar todo lo que tenga pliego tipo, sin pliego tipo

La empresa de servicios públicos, Esant, ha sido escenario de varios de los escándalos de corrupción que salpicaron al exgobernador Richard Aguilar (hermano del actual mandatario departamental), como por ejemplo investigaciones por la presunta adjudicación irregular de contratos de acueductos y alcantarillados en diferentes municipios de Santander por más de $100 mil millones.