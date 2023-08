Así fue como Ferley Sierra le ganó el pulso a Rodolfo Hernández para ser el candidato del partido Verde a la Gobernación de Santander

A dos días del comienzo del proceso de inscripción de candidatos a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, el partido Verde eligió por unanimidad al diputado Ferley Sierra como su candidato único a la Gobernación de Santander.

Sin embargo, detrás de ese respaldo hay un pulso interno con Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, quien buscó respaldar la candidatura de Rodolfo Hernández para llegar al Palacio Amarillo.

Tras varias horas de reunión, el Comité de avales de la colectividad ‘verde’ acató la recomendación hecha por al dirección departamental liderada por los senadores: Jota Pe Hernández y Fabián Díaz, así como el representante, Cristian Avendaño, de entregar la credencial como aspirante único a la Gobernación de Santander, al Ferley Sierra.

“Oficialmente recibimos el aval para la Gobernación de Santander por el partido Verde. Esperemos lo más pronto posible inscribirnos ante la Registraduría para comenzar de lleno nuestra campaña para llegar al Palacio Amarillo y desde allá, ahora sí, de manera definitiva, derrotar al clan Aguilar del departamento de Santander”, señaló Sierra.

Con esta determinación, la colectividad verde descartó la propuesta del expresidente del partido y actual director del Dapre, Carlos Ramón González de coavalar al excandidato presidencial Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander.

Incluso el copresidente de la colectividad, Rodrigo Romero, le había confirmado a Vanguardia que insistirían en una alianza con el exalcalde de Bucaramanga para las regionales.

“Nos hemos reunido en varias oportunidades con Rodolfo, toda vez que cuando él fue candidato presidencial un sector grande del Verde estuvo con él también. Él ha estado ahí, para que no quede la impresión que apareció a última hora, no, porque él siempre ha estado. En ese orden de ideas, creemos que Rodolfo es un actor importante en la política de Santander, toda vez que obtuvo casi 900 mil votos para la Presidencia en el departamento, hemos tenido reuniones con él, obviamente mirando una posibilidad de acuerdo, eso no se puede negar. Hay posibilidades de acuerdos”, explicó Romero en su momento.

Para el politólogo santandereano, Gerardo Martínez, el respaldo de la bancada de congresistas y las más recientes denuncias de corrupción en la administración departamental fueron claves para que el diputado Ferley ganara el pulso del aval ‘verde’ para la Gobernación de Santander.

“Por lógica política el partido escogió a uno de los suyos. Finalmente el pulso con Rodolfo Hernández lo terminó ganando gracias al respaldo de los congresistas y a las recientes denuncias de las estafas a artistas en la Gobernación, que impactó a nivel nacional y marcó de una vez que el gran tema en la campaña será otra vez la corrupción, acabar con la corrupción y derrotar al clan Aguilar”, consideró Martínez.