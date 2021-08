Así fue el debate entre Anaya y Parra por cambio de uso de suelos en Bucaramanga y el área

El concejal de Bucaramanga Carlos Parra denunció que el excongresista Fredy Anaya se habría beneficiado por el cambio del uso del suelo en varios lotes, ubicados en Girón, Floridablanca y Bucaramanga. Estos predios en algún momento fueron propiedad de Anaya, quien se defendió de los señalamientos en un debate por internet el pasado miércoles en la noche.

Parra realizó una investigación sobre los cambios en el Distrito Regional de Manejo Integrado, Drmi, del área metropolitana de Bucaramanga y señaló que presuntamente se habrían afectado zonas protegidas para favorecer los intereses de Fredy Anaya.

Los Drmi son una figura de área protegida, que ordena, planifica y regula el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollan. Los cambios en estas figuras en el área metropolitana de Bucaramanga están a cargo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.

Con la modificación de los Drmi, los usos de suelo de un predio cambian, y en muchas ocasiones dicha reforma eleva el valor de los lotes.

Los señalamientos

En el encuentro virtual, Parra aseguró que el excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga y ex director de la Cdmb entre el 2003 y el 2006, Freddy Anaya, se benefició económicamente con cambios del Drmi en algunos predios, ubicados en el Anillo Vial y en inmediaciones del barrio La Floresta y alrededores del cementerio Jardines La Colina.

El concejal denunció que Anaya tuvo “negocios millonarios con el cambio del uso del suelo”. Agregó que incluso, debido a estas modificaciones, algunos predios que Anaya compró en $30 millones, pasaron a ser vendidos en mil millones de pesos, en tan solo dos años.

Ante las acusaciones, Fredy Anaya aseguró que no influyó en el cambio de uso de suelos, pues cuando ocurrieron dichas modificaciones ya no hacía parte de la Cdmb. Advirtió, además, que esas ganancias hacen parte de sus negocios privados legales.

Al respecto, expertos consultados por Vanguardia, afirmaron que la Cdmb para efectuar los cambios en el Drmi debe realizar estudios, que le otorgan soporte técnico para definir las modificaciones. Para que la Cdmb pueda hacer cambios en el Drmi tiene que presentar ante su consejo directivo una proposición debidamente justificada en estudios técnicos, para luego ser sometida a votación.

Vanguardia presenta las denuncias sobre tres lotes, involucrados en la polémica.

La Esmeralda



Sobre este predio, ubicado en el Anillo Vial entre Girón y Bucaramanga, Carlos Parra aseguró que en noviembre de 2010 los dueños lo hipotecaron a la empresa Tecnopavimentos S.A.

“Un mes después se suscribe el Acuerdo 1194, el cual cambia la delimitación del Drmi del predio. Once días después, los dueños entregan en “dación en forma de pago” a Fredy Anaya seis mil metros cuadrados del predio, por un valor de $30 millones. Cuatro meses después se levanta la hipoteca antes suscrita con Tecnopavimentos S.A”.

En mayo de 2013, dijo el concejal, Anaya vendió el 50% de esos 6.000 mts2 a la firma Ingenieros Civiles Contratistas SAS, por $500 millones.

“En noviembre vende el 50% restante del predio en un valor de $469 millones a una empresa relacionada a distintos escándalos de corrupción con Fredy Anaya. Sólo en este negocio la ganancia registrada supera los $930 millones, en un lapso inferior de cuatro años, con una inversión de $30 millones”.

El concejal calificó estos hechos como “cambios arbitrarios” para favorecer a Anaya.

Al respecto, el excongresista aseguró que no tenía nada que ver con el cambio, toda vez que en las fechas mencionadas ya no era director de la Cdmb.

“Cuando fui director no hubo desafectación. No hubo un cambio en mi administración que afectara las zonas protegidas. Yo soy un empresario. Yo hago negocios. Muchas constructoras compraron predios hace tiempo, que ahora valen muchísimo, pero ellos son visionarios y lo mío es catalogado como corrupción”.

Tabú II

Parra afirmó que en diciembre de 2010, la propietaria del predio ubicado entre el barrio Floresta y Jardines La Colina entregó en “Dación de pago” el 25% a Oscar Duque por $10 millones. “Un día después, el acuerdo 1194 modifica la zonificación de Drmi relacionada con el predio. Tras tres años Anaya, recibe el 15% del predio en dación en pago, por un valor de $10 millones. Un mes después, Duque vende el 25% del predio a Daniel Arenas y Petrolabin, empresa relacionada en escándalos de corrupción a Anaya, por $40 millones”.

Parra denunció que en junio de 2012 Anaya le vende a Miller Castaño por $15 millones el 15% del predio. “Y luego, en octubre 2012, Arenas le vende el 12.5% del predio que compró en $20 millones por $2 mil 800 millones a Campollo”.

Sobre este punto, Anaya aseguró que el Drmi “solo se cambia por utilidad pública. No es cierto que mandé a hacer esos cambios. (Parra) dijo que iba a demostrar mi responsabilidad, pero yo he demostrado a que no tengo responsabilidad en el cambio de predios de zona protegida a zona de uso. No respondo por lo que terceros hagan”, puntualizó.

Palma de Mallorca

Una parte de este predio, ubicado en el Anillo Vial entre Floridablanca y Girón, fue dado en ‘dación en forma de pago en noviembre de 2011 a Fredy Anaya, de acuerdo con Carlos Parra, “por valor de $30 millones correspondientes a honorarios para la asesoría jurídica para la modificación del uso del suelo del predio”.

De acuerdo con Parra, en octubre del 2012 se modifica el Drmi beneficiando al predio. “El predio se hipoteca a Alonso Butrón, entonces curador segundo de Bucaramanga. A días de la constitución de la hipoteca, Anaya vende el 50% de lo recibido a Odeth Vera, por $600 millones. Cinco días de haber vendido, Butrón levanta su hipoteca. Ese mismo año, Anaya termina de vender el 50% restante por $450 millones”.

Sobre el tema, Anaya nuevamente asegura no tener responsabilidad en las decisiones que llevaron al cambio en el Drmi. “Si tuviera responsabilidad, usted (Parra) ya me hubiera metido (denuncia) en la Procuraduría, la Fiscalía, pero no. Donde queda Natura, por ejemplo, donde está la Planta de Aguas Residuales, era montaña. Yo soy asesor jurídico, consultor empresarial. Llevo 30 años en la vida pública y no he tenido procesos en la Contraloría ni en la Procuraduría”.

¿Qué dicen los Expertos?

Tres expertos consultados por Vanguardia aseguraron que los cambios del Drmi se deben realizar cuando la Cdmb encuentra alguna zona que ha sido habitada, o luego de realizar una delimitación ambiental que determine que hay terrenos que deben cambiar de características. En ese caso, el consejo directivo de la Corporación sería el encargado de avalar las sustracciones del Drmi.

Así las cosas, lo que deben primar son los estudios que validaron la decisión del cambio, pues dicha modificación debe tener en cuenta que no perjudique o afecte a la comunidad. Estos tampoco podrían ser autorizados para beneficios particulares.

La arquitecta Karin De Poortere indicó que “la Cdmb hace sustracciones del Drmi cuando ha encontrado zonas habitadas o que por alguna re delimitación se concluye que ya no es protegida. Sin embargo, en el EOT de 2014 quedó establecido que lo que sea sacado del Drmi quedaría convertido en zona rural para evitar estos inconvenientes“.

Por tanto, indica De Poortere que para poder realizar la sustracción ‘ilegal’ “se necesita un particular que se vea beneficiado y un técnico que se preste para cambiar la delimitación y el uso del suelo”.