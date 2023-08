Durante el pasado miércoles el féretro fue llevado hasta la Alcaldía en donde permaneció hasta las 7:00 a.m., de allí se trasladó hasta el Centro Cultural del municipio en donde se habilitó el ingreso a los visitantes. Allí permaneció durante todo el día. Durante la noche el Concejo de Suaita le rindió un homenaje y se adelantó una eucaristía en su memoria.

Antes de las 10:00 a.m. el cuerpo de Elkin Javier Chacón fue llevado a pie por las calles del municipio, escoltado por una banda de marchas hacia la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria de Suaita en donde se efectuó la eucaristía de despedida.

Durante la ceremonia, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien estuvo presente con gran parte de su gabinete, intervino con un discurso y afirmó que “se me fue un amigo que hablaba conmigo todas las semanas, que me escribía, que me llenaba de motivación con sus mensajes, de perseverancia. Nunca dudé un instante de su lealtad, su compromiso, su lealtad”.

Aguilar Hurtado dijo que “no pensé que el sábado que salimos a montar bicicleta fuera nuestra última despedida. No pensé que íbamos a hablar tanto ese día. No pensé que el lunes en la clínica fuera nuestro último abrazo”.

Tras la finalización de la eucaristía, el cuerpo del alcalde Javier Chacón fue escoltado hacia el cementerio municipal por un grupo de caballistas que llevaron, sin montar, sus caballos con una cinta de luto y el único equino que llevó silla fue el del fallecido alcalde.

Luego de una triste despedida, el mandatario Elkin Javier Chacón Sanabria descansa en paz en su natal Suaita.