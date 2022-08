Así fue la elección del nuevo contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez

Con un apoyo de todos los partidos, que le representaron 260 votos, fue elegido éste jueves por el pleno del Congreso como nuevo Contralor General de la República, el abogado vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para el periodo 2022-2026, en remplazo de Carlos Felipe Córdoba.

Tras su elección Rodríguez anunció que su gestión estará enmarcada en la independencia y que no convertirá a la Contraloría en el espacio de persecución de los opositores políticos.

En total Rodríguez Becerra obtuvo 260 votos. En el Senado 94 congresistas votaron a su favor, 9 en blanco y un senador por María Fernanda Rangel. En la Cámara obtuvo 166 votos, mientras que 14 representantes votaron en blanco y uno por Elsa Rodríguez.

En sus primeras declaraciones, recordó que en su proceso de elección se reunió con todas las bancadas, a las cuales les dijo que sin importar que estén con el gobierno o no respetará el principio de independencia frente al gobierno y frente al Congreso. “Un gobierno no puede, no debe tener una contraloría abyecta, no la necesita. Un gobierno debe tener una contraloría independiente que le permita realizar su acción”, dijo.

El nuevo jefe del ente de control fiscal notificó a todas las contralorías departamentales y a las gerencias territoriales que “no pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor, no pueden ser instrumentos de chantaje”.

Advirtió que los apoyos que consiguió no tuvieron fundamento en “una repartija burocrática, están totalmente equivocados quienes piensen que el apoyo que toma la iniciativa de respaldar mi nombre fue por eso” y manifestó: “no seré un amanuense del gobierno, están equivocados, lo único que han pedido es que sea transparente e independiente, les dije que bajo ningún circunstancia va ser una contraloría utilizada en contra de los opositores”.

Insistió en que “una cosa es el gobierno, una cosa el control y otra cosa el Congreso...el Congreso quiere un contralor que dé independencia, que sea autónomo”.

También destacó que trabajará para que en su gestión haya una real participación de la ciudadanía, que la misma no sea sólo de papel. Un aspecto más que planteó es que en su administración si aplica el uso “del espejo retrovisor” porque el control fiscal no debe ser selectivo sino en general.

Finalmente sostuvo que espera que con todas las bancadas del Congreso se identifiquen los principios de independencia y transparencia con los cuales fue elegido, sobre la base de que no hará una feria burocrática en los cargos.

