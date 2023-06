Así jugarán los 19 concejales de Bucaramanga en las elecciones locales ¿Quiénes aspiran a repetir y quiénes no?

A menos de un mes de que se dé inicio al proceso de inscripción de candidatos a las elecciones locales de octubre, los concejales alternativos de Bucaramanga e integrantes de la bancada de oposición al gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas han manifestado que no pretenden presentar sus nombre para ser elegidos nuevamente.

Alternativos no repetirán

Aunque la Liga de Gobernantes Anticorrupción (partido político del excandidato presidencial Rodolfo Hernández); y la Alianza Verde, conforman siete de las 19 credenciales del actual Concejo de Bucaramanga, ninguno de ellos volverá a aspirar al cabildo municipal en las elecciones de octubre.

Es así, como las concejalas Luz Marina Arévalo y Luisa Fernanda Ballesteros le confirmaron a Vanguardia que no intentarán reelegirse.

“Pienso trabajar en temas de economía social, necesarios e importantes para nuestra Bucaramanga. En estos 4 años he seguido vinculada a mis actividades con el sector cooperativo un poco mitigada por la exigencia del concejo. Mi propósito es trabajar articulada con líderes políticos, honestos y transparentes en comunidades vulnerables y el sector rural que tanto apoyo necesita”, indicó Marina Arévalo, concejal de la Liga.

Por su parte, Antonio Sanabria anunció que no regresará al Concejo porque se lanzará a la Alcaldía de Bucaramanga, con aval de la Liga y el respaldo de Rodolfo Hernández.

Aunque fuentes al interior de la Liga afirmaron que la concejala Silvia Moreno no volvería a aspirar al cabildo municipal, la corporada no quiso confirmar ni negar dicha información.

Caso muy similar ocurre en la Alianza Verde donde ninguno de los tres cabildantes intentará reelegirse 2023 en la corporación edilicia municipal.

Así lo confirmó el concejal Danovis Lozano al señalar que en los próximos comicios buscará dar el salto a la Asamblea de Santander.

Aunque aún no sabe cuál será su futuro en las próximas elecciones, el cabildante Carlos Parra, quien suena como precandidato a la Alcaldía, le confirmó a esta redacción que no regresará al Concejo en el próximo periodo.

“Cualquiera que sea mi futuro político, sea o no candidato a la Alcaldía, yo no regresaré al Concejo de Bucaramanga en las próximas elecciones”, indicó Parra.

A pesar de no hacer parte de la oposición, Carlos Barajas, concejal de la Alianza Verde aún no tiene definido si aspirará a reelegirse o no, en el cabildo municipal.

De la bancada de la oposición, solo el concejal de Colombia Justa Libre, Tito Rangel, intentará repetir por segunda ocasión en la corporación edilicia.

Por su parte, el concejal Jaime Beltrán, también de Colombia Justa Libre, intentará nuevamente llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, hace cuatro años obtuvo la segunda mayor votación en los comicios locales.

“Seremos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga, estamos trabajando para poder realmente entender lo que los bumangueses quieren y necesitan y poder representar esa Bucaramanga que la ciudadanía quiere, un territorio seguro que hace mucho perdimos. Vamos a estar este 29 de octubre ahí en la entrada”, aseguró Beltrán.

