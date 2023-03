Así será el plan piloto de tecnología para la seguridad en Bucaramanga

“En lo que tiene que ver con inteligencia, tenemos un componente para que se generen acciones preventivas pero también en territorio, se muestre la Policía a través del servicio de inteligencia, que es algo que normalmente no ocurre pero que ha sido política de esta Dirección, utilizar a hombres de inteligencia para que dentro de la comunidad logren detectar personas proclives al delitos y garantizar su captura inmediata por la flagrancia” explicó el alto mando policial.

“Hemos incorporado dentro de nuestro presupuesto una línea tecnológica que garantice a la ciudad de Bucaramanga como el piloto en la seguridad virtual, en la que nos va a acompañar la tecnología. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar con la base de datos de la Registraduría, lectura de rostro, (una cámara que capte el rostro de la persona), generando que los antecedentes no solo se den ante la Dijin sino que además genere el rostro de la persona ante la Registraduría y con esta inteligencia artificial lograr establecer si esa persona tiene algún requerimiento o está desaparecida”, explicó el Director Nacional de la Policía.

“Inseguridad desbordada”

Jaime Andrés Beltrán, concejal citante del debate de control político, aseguró que la radiografía en temas de inseguridad en Bucaramanga es “alarmante”.

Según el cabildante, del partido Colombia Justa Libre, en el 2020 la percepción de inseguridad era del 50,4 %, esa cifra aumentó el año anterior a 64,7 %, pasando de ser la séptima ciudad con más hurtos a ser la cuarta ciudad con más hurtos por cada 100 mil habitantes.

“Bucaramanga ya no es la ciudad de antes, por eso, a pesar de las diferencias que tenemos representando a diferentes poblaciones, intereses e ideologías, tenemos que unirnos para hacer de nuestra ciudad un espacio seguro. Hoy yo tengo puesto un chaleco antibalas que me dieron para protegerme de amenazas que me hacen continuamente por denunciar hechos delictivos que afectan a los ciudadanos, pero mi deseo es quítarme este chaleco antibalas y mejor blindar la ciudad. Todos acá queremos sin duda volver a caminar tranquilos y sentirnos seguros en Bucaramanga”, afirmó Beltrán.

