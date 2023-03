Aumenta la tensión entre el Gobierno Petro y organismos de control

Han sido diversas y continuas las ocasiones en las que la Fiscalía y la Procuraduría interfieren en los temas que busca impulsar el ejecutivo, esto bajo el poder y orden del control que ejecutan. Pero lo que ha sido evidente, y hasta antes del presidente Petro pensionarse en su cargo, es que ni Barbosa ni Cabello han sido simpatizantes de la línea política del mandatario.

Desde la campaña presidencial, Barbosa y Cabello se mostraron críticos frente a las declaraciones que hacía Petro y que les competía en sus áreas, además de, en la mayoría de los casos, mostrarse a favor del Gobierno y las acciones que ejerció en su momento el expresidente Iván Duque, ambos cercanos al exmandatario en diferentes áreas.

Actualmente la tensión entre el ejecutivo y las entidades de control se ha agudizado, recientemente Petro y Cabello se enfrentaron por las inconformidades que presentó la Procuraduría frente algunos articulados del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Cabello se refirió a dos puntos del PND, los cuales catalogó de “micos”: el primero consiste en la autorización que da el Gobierno para que se celebren contratos directamente con personas naturales o entidades de la economía popular sin normatividades o reglas específicas, y el segundo es la vigilancia y regulación del gasto de dinero público en otras contrataciones.

Mensajes van y vienen

La Procuraduría consideró que con estas modalidades de contratación se podrían estar desviando los recursos con fines políticos o electorales. Ante la afirmación, el presidente Petro le respondió de forma crítica.

En un mensaje en Twitter, el mandatario aseguró: “La procuradora critica la tesis de Mazzucato sobre la importancia de la contratación pública con acciones comunales y populares. Esta es la forma de democratizar la economía. ¿No se han cansado acaso se engordar grandes carteles de la contratación?”.

En otros temas, la procuradora Cabello también catalogó la reforma laboral del Gobierno como un pliego de peticiones sindicales, se ha mostrado en desacuerdo con la ley de sometimiento, porque, a su parecer, el articulado beneficia a los victimarios sin pensar en las víctimas y se ha referido a la reforma a la salud como un tema que genera incertidumbre y angustia.

Sobre los cambios que busca ejecutar el presidente Petro al Metro de Bogotá también se ha referido: “No debería ser por un capricho, debería ser por razones de mejoramiento muy bien justificadas y analizando muy bien, ponderando los perjuicios que podría originar ese cambio en este específico momento”.

Frenos en el peso y contrapeso

Por el lado de la Fiscalía, las críticas de Barbosa se han centrado en las diferentes acciones y medidas que han sido tomadas por el Gobierno en la búsqueda de la paz total en la negociación con diferentes grupos armados. Frente a la ley de sometimiento, el fiscal ha solicitado que esta no se tramite con urgencia.

También, después de recibir una explicación textual del presidente Petro, especificando dudas que tenía, Barbosa aceptó suspender las órdenes de captura contra 19 miembros del Estado Mayor Central, y respecto al comisionado para la Paz, Danilo Rueda, Barbosa ha expresado sus reparos.

Recientemente Barbosa aseguró que el comisionado le está mintiendo al país frente a la supuesta información que Rueda le había entregado a la entidad sobre los presuntos sobornos de abogados a presos para incluirlos en la negociación de paz con el Gobierno.

“No es que haya perdido la confianza en él, es que nunca he confiado. Hay algunos funcionarios que se sienten por encima del presidente de la República y eso me parece grave”, afirmó Barbosa sobre Rueda.

El fiscal también se ha referido a “micos”, esta vez en el proyecto de ley que busca humanizar el sistema penitenciario: “Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo la ejecución de pena a narcotraficantes. El escenario es que se quiere la amnistía al narcotráfico en Colombia”.

El presidente Petro también le ha salido al paso al fiscal, recientemente, en medio de un acto público, mientras se estaba refiriendo a aspectos que el consideró eran negativos en medio de la discusión de la ley de Justicia y Paz, el mandatario expresó que en esa época no había un fiscal que cuestionara todo.

También cuestionó la forma en la que el fiscal se ha comportado frente a los hechos de corrupción que se han denunciado en entidades del ejecutivo, pero que sucedieron en la administración pasada.

“Hay una historia que se va a narrar, y espero que este fiscal general sea capaz de investigarla, igual que debería investigar lo que pasó con los bienes de narcotraficantes en la SAE, igual que lo que pasó en la mafia de la UNP y del Inpec, y de la Fiscalía misma que tiene testigos importantes”, expresó Petro.

¿Oposición o control?

Los pronunciamientos y acciones que han ejercido la Fiscalía y la Procuraduría han tenido apoyos y rechazos. El senador Iván Cepeda ha cuestionado fuertemente la forma en la que Barbosa se ha desempeñado como fiscal con el Gobierno.

“El fiscal Barbosa ha dejado de lado la independencia del poder judicial y se ha dedicado a hacer, sin disimulo, oposición política al Gobierno y a la política de paz. Ya las organizaciones internacionales de derechos humanos comienzan a denunciarlo”, expresó Cepeda en su cuenta de Twitter.

Y reiteró el senador: “Anuncio que denunciaré ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al fiscal Francisco Barbosa, para que se investigue si pudo incurrir en hechos punibles”.

Para el analista y consultor político Carlos Andrés Arias, en el caso del fiscal, algunas de las objeciones que presentó Barbosa son válidas y necesarias, sin embargo, consideró que ha ejecutado otras acciones cuestionables.

“Muchas otras, y en especial, sus conversaciones con actores políticos que determinan el avance de la paz total en el legislativo y la concertación con actores de poder, como lo son las cabezas de los partidos, son un desborde de sus funciones, así en la interpretación de Barbosa estén dentro de sus competencias”, expresó Arias.

Frente a Cabello, el analista Arias aseguró: “Lo de la procuradora es aún más inconsistente, porque no actúa en casos de su esfera de responsabilidad y, por el contrario, opina y hace señalamientos que no están en su fuero institucional”.

Por su parte, el politólogo y columnista Fernando Posada, Cabello y Barbosa deben respetar la institucionalidad y no entrar en controversias políticas.

Particularidades

Particularmente frente a la Procuraduría, Posada aseguró: “Precisamente la Procuraduría tiene la tarea y la facultad constitucional de encargarse de que los funcionarios públicos del orden del Gobierno no participen indebidamente en política, y si ella es la primera en participar indebidamente en política, pues el mensaje que manda es el peor de todos”.

Y reiteró el politólogo: “Se ven una serie de controversias políticas que no le hacen bien para nada a la institucionalidad, no es un mal que este tipo de hechos ocurran, no es deseable tampoco, son cabezas de instituciones que tiene la tarea de proteger”.

Respecto a la forma en la que podría afectar esta situación al país, el consultor Arias aseguró que sí puede ocurrir, debido al mensaje que se puede estar enviando.

“Puede incidir porque son órganos de control y pueden coaccionar a actores políticos e incidir en las actitudes y percepción que sobre diferentes temas tengan la opinión pública y medio”, explicó Arias.

Por su parte, el politólogo Posada expresó: “A nadie le convienen este tipo de peleas ni al Gobierno, ni a la Fiscalía, ni a la Procuraduría que terminan perdiendo credibilidad, construir la credibilidad institucional de entidades como la Fiscalía o la Procuraduría tarda décadas enteras y es muy rápido y fácil que se pueda dañar con este tipo de actuaciones”.

Tantos Arias como Posada aseguraron que este tipo de situaciones se presentan por la afinidad política que tienen ambos funcionarios con el Gobierno pasado, situación que no debería ocurrir ni debe seguir persistiendo en la siguiente elección de procuradora y fiscal en el actual Gobierno.

Finalmente, frente a la comunicación política que está surgiendo de la situación, la docente e investigadora Eugenie Richard aseguró que el Gobierno actualmente comenzó a enfrentar situaciones difíciles.

“Han sido varios los problemas que ha tenido que afrontar y, sin duda, la oposición política no se ha beneficiado tanto de estas dificultades, sino que el fiscal es la persona que hoy en día está encarnando finalmente el liderazgo de la oposición, que es algo inusual”, expresó Richard.