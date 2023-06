Benedetti se defiende tras filtración que arrincona al Gobierno: “Los audios han sido manipulados”

Con un mensaje en Twitter en el que habla de “audios manipulados”, Armando Benedetti le salió al paso a las grabaciones filtradas por Semana. Dijo, en resumidas cuentas, que la revista había alterado los registros que hoy arrinconan al Gobierno.

“Los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que ‘NO’ viene de mi parte”, sostuvo el exembajador de Colombia en Venezuela.

Esta afirmación es la única que ha emitido Benedetti ante la seguidilla de afirmaciones que salieron a la luz este domingo y que dejan un halo de duda sobre los manejos en la campaña del otrora candidato y hoy presidente Petro.

Tras conocerse la filtración, el mandatario publicó en su Twitter una fotografía con su hija Sofía, acompañada por esta leyenda: “¿Intranquilos? ¡Qué va!”. El mensaje que vino luego fue menos escueto, más detallado y hasta señaló culpables.

“Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular”, expresó Petro sobre las 11:00 de la noche de este domingo.

Agregó, en este sentido, que nadie del Gobierno ha ordenado interceptaciones de teléfonos, allanamientos ilegales u ofrecimiento de cargos públicos y contratos a través de chantajes. “Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, dijo.

La que no ha emitido pronunciamiento alguno es Sarabia, la ex jefa de Gabinete que cierra la trieja de este escándalo. En las grabaciones se escucha a Benedetti refiriéndose todo el tiempo a Sarabia, el audio evidencia que está en llamada con ella, pero la voz de la exfuncionaria no aparece por ningún lado.