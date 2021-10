Bucaramanga, sin 20 ediles

A pesar de que Bucaramanga debería tener 140 ediles, siete por cada comuna o corregimiento, actualmente la ciudad solo cuenta con 120 representantes en las Juntas Administradoras Locales, JAL.

Desde 2019, cuando se realizaron elecciones para conformar las JAL en Bucaramanga, los 140 escaños de los ediles quedaron incompletos debido a que dos partidos no presentaron sus siete candidatos necesarios en la lista, razón por la cual hay dos comunas que se quedaron con solo seis ediles.

Adicionalmente, las Comunas 3 y 16 se quedaron sin representación y actualmente no tienen ediles porque, de manera sorprendente, ganó el voto en blanco en las elecciones comunitarias. Así las cosas, Bucaramanga inició el 2020 con 16 ediles menos.

Según Daniel Castillo, líder de la Unidad de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Bucaramanga, las dos comunas que no cuentan con ediles no han tenido representación durante los últimos dos años, pues la única forma de crear las Juntas Administradoras Locales es con elecciones atípicas que podrían darse el próximo año.

“Lastimosamente las comunas 3 y 16 no han podido tener representación, la Alcaldía no puede hacer nada por ahora, la única salida es que la Registraduría convoque a elecciones”, indicó Castillo.

Por otra parte, en los últimos meses, cuatro ediles de la ciudad han fallecido, pero sus curules no han podido ser ocupadas porque las listas presentadas por sus partidos en las elecciones de 2019 no superaban los siete candidatos y no hay suplentes para los cargos.

Por su parte, Luz Mendoza, presidenta del barrio San Rafael, de la Comuna 3, sostuvo que se han sentido abandonados por parte de la Alcaldía desde que no tienen ediles.

“Nosotros nos hemos visto muy afectados sin ediles. Para poder pedir obras hay que contar con estos líderes, no hay presupuesto de participación para nosotros. Nos hemos sentido abandonados por parte de la Alcaldía de Juan Carlos Cárdenas”, aseguró Mendoza.

Pago a ediles

La Alcaldía de Bucaramanga presentó ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para que los 120 ediles reciban pago de honorarios, por $74 mil a partir de 2022, por cada una de las sesiones a las que asistan que, según la administración, serían cerca de 100 encuentros ordinarios y extraordinarios anuales.