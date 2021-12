Cambios en los liberales en Santander

A pesar de que las listas del Partido Liberal en Santander ya estaban casi definidas, incluso ya se habían programado las fórmulas bicamerales, cuatro de los congresistas santandereanos que hace dos meses confirmaron a esta redacción su intención de quedarse un periodo más en el Capitolio Nacional, en las últimas horas desistieron de buscar la reelección.

El tablero político en Santander continúa moviéndose a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas. Mientras en unos partidos se suman algunos personajes, en otros se retiran de su militancia.

Sin buscar reelección

Uno de los primeros santandereanos en anunciar que no buscará un periodo más en el Salón Boyacá fue el representante Víctor Ortíz del Partido Liberal.

El congresista, que en ocasiones pasadas anunció su intención de seguir en el Congreso, dijo que cumplió su propósito y da un paso al costado.

“Cumplí el propósito de defender el sistema pensional y la política del adulto mayor y de los jóvenes en otros aspectos”, sostuvo Ortiz.

Nubia López, esposa del nuevo contralor de Santander, Fredy Anaya, no podrá aspirar a un periodo más en la Cámara de Representantes, a pesar de haber contemplado la idea de seguir en el legislativo. Su inhabilidad llegó justo cuando la Asamblea de Santander eligió a Anaya como jefe de control fiscal.

Otro militante de los liberales, Édgar ‘El Pote’ Gómez, tampoco buscará renovar su curul, a pesar de que su nombre en las listas rojas ya estaba definido, como candidato a la Cámara de Representantes.

Renuncia a la tolda

Uno de los anuncios que en las últimas horas causó revuelvo nacional lo hizo el actual senador liberal Horacio José Serpa, quien ha pertenecido a esa casa política desde hace varios años. Decidió renunciar no solo a su aspiración, sino a su pertenencia en el Partido Liberal.

“He tomado la determinación de no aspirar al Senado. El Partido Liberal perdió su razón de ser. No hay comunicación con sus bases. No hay proyecto político y mucho menos hay una propuesta real al país”, dijo Serpa en un video publicado en sus redes.

En unos fuertes señalamientos, el senador dijo que en la colectividad hay “maltrato permanente para los no gaviristas. No hay garantías. Existe una persecución”.