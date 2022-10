Caos e incertidumbre de gobierno en la Alcaldía de Girón ¿Cómo resolverlo? | Análisis

Según Rodríguez y sus asesores jurídicos, su credencial como alcaldesa de Girón continúa vigente tras haber ganado las elecciones atípicas del 20 de junio del 2021 y no haber renunciado a ese cargo, “vengo aquí con mi credencial, a servirle a los gironeses”, decía mientras entraba por los pasillos de la alcaldía con rumbo al despacho principal.

Concepto del CNE

Rodríguez Esteban argumenta que puede retomar el mandato con sustento en un concepto del Consejo Nacional Electoral, CNE, el cual señala que su credencial como mandataria local hasta el 31 de diciembre del 2023, aún tendría vigencia.

“Bajo la anterior tesitura y conforme lo expone la Corte Constitucional, salta a la vista que desde ningún punto de vista jurídico, se puede dejar de lado el hecho de que al encontrarse ejecutoriada la sentencia que decretó la nulidad electoral del señor Carlos Román; esta recobra su vigencia con los efectos ex - nunc enunciados en la misma y por ende, los actos efectuados con posterioridad en virtud de lo dispuesto por el artículo 314 de la Constitución analizadas et supra, puesto que la eficacia y los fundamentos del acto de elección atípica llevada a cabo el 20 de junio de 2021 en el municipio de Girón, Santander, donde fue electa la señora Yulia Rodríguez, no tienen vicio alguno de irregularidad”, dicta el concepto del CNE.

Para la experta en derecho público, María del Pilar Flórez, el acto de declaratoria de Yulia Rodríguez revivió al momento que quedó ejecutoriada la sentencia del Consejo de Estado que retira del cargo a Carlos Román.

“Podemos decir con toda tranquilidad que el Consejo Nacional Electoral con fecha del 9 de agosto de este año, emitió un pronunciamiento dirigido a la doctora Yulia dejando claro que su credencial está vigente. Que en este caso preciso además de que no existe un decaimiento el acto administrativo y por consiguiente al salir Carlos Román automáticamente debe reincorporarse ella, (Yulia Rodríguez), como quiera que es el resultado de unas elecciones atípicas en las que se pronunció el pueblo de Girón, lo que también se habla en ese pronunciamiento del CNE”, acotó la abogada Flórez.

Al cierre de esta edición, Rodríguez ya había emitido varios actos administrativos declarando insubsistentes a varios funcionarios de la administración de Carlos Román, como Javier Gustavo Pulido, Secretario general y Julio César Serrano, Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Girón.