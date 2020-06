Capitolio Nacional entró en cuarentena por primer caso positivo de COVID-19 en Congresista

La decisión de poner al Capitolio Nacional en aislamiento preventivo la notificó la directora administrativa, Carolina Carrillo, quien indicó que “teniendo en cuenta esta disposición, se hace necesario que todas las personas, honorables Representantes, funcionarios, contratistas, personal de aseo y cafetería, personal de seguridad de la Policía Nacional, que estuvieron presencialmente en las sesiones plenarias en las que participó el Honorable Representante José Luis Correa, guarden estricto aislamiento durante 14 días a partir del día viernes 29 de mayo, fecha en la cual se realizaron las pruebas para COVID-19 y último día en que se realizaron las plenarias mixtas”.

Además: Plenaria de la Cámara aprobó proposición para que el Congreso solo pueda sesionar virtualmente por el Coronavirus

El viernes de la semana anterior precisamente ahí en el Congreso, un grupo del personal médico de la Secretaría de Salud tomo las muestras a al menos diez representantes, entre ellos el propio presidente de la corporacion, Carlos Cuenca, la segunda vicepresidente María José Pizarro, Katherín Miranda, Inti Asprilla y Jorge Tamayo.

El presidente de la Comisión I de la Cámara, Juan Carlos Losada, indicó en la sesión de la misma que “el presidente de la Cámara en razón a la situación de contagio de COVID-19 del representante (José Luis) Correa ha decidido no sesionar más durante los próximos 15 días de manera semipresencial y como no puede sesionar sin la ayuda de los administrativos que tendrán que irse para sus casas y estar aislados, esta semana y la semana que viene no tendremos plenarias”.

Lea también: Sesiones virtuales o presenciales, el dilema de los congresistas en Colombia

El presidente Cuenca sin embargo no ha decidido, hasta entrada la tarde del miércoles, si convoca a la plenaria a sesionar de manera virtual. Esa corporación ya llevaba cerca de un mes con el mecanismo de las sesiones semipresenciales, en donde un grupo de representantes estaban en el Capitolio Nacional (unos 30) y el resto seguía por internet.

Por el momento la decisión de no sesionar semipresencial podría llevar a que el jueves no se de el debate de control político al que está citada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien debe entregar un informe sobre cómo ha sido el manejo que le ha dado al contagio de la pandemia del coronavirus en la capital del país.