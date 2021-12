Cárdenas, dos años después de su llegada a la Alcaldía

A dos años de su gestión como alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey hace un balance de su administración y de los temas trascendentales que ha tenido que superar durante 24 meses, justo en tiempos de pandemia y con altos índices de inseguridad en las calles.

En entrevista con Vanguardia, Cárdenas Rey habló de su gestión en la educación, en la cultura, en la seguridad, en la crisis de Metrolínea y sobre la informalidad, que cada día aumenta.

Además, el mandatario local invitó a los bumangueses a participar del cumpleaños 399 de la ciudad, y a prepararse para los 400 años de historia de Bucaramanga.

¿Cómo avanza Bucaramanga en la inmunización contra el COVID-19?

Yo quiero agradecerle a todo el personal médico de Bucaramanga, el área metropolitana y a todo el departamento. La ciudad hoy es reconocida como una de las que ha hecho bien la tarea. Pero también los ciudadanos han acatado las instrucciones con los lineamientos del Gobierno Nacional. Hoy, el 92 % de la ciudad tiene primeras dosis. Eso es muy importante para Bucaramanga. Segundas dosis, estamos por encima del 71%. La Andi también ha hecho acompañamiento en todo este proceso desde el sector privado. Esa es una gran noticia. En cuanto al índice de resiliencia, nosotros tenemos también un gran desempeño, en el que se incorpora todo lo que tiene que ver con ocupación de camas UCI, tasas de positividad, letalidad y vacunación, y somos la segunda ciudad después de Barranquilla.

¿Que avances destacaría en materia de educación?

Los colegios privados han hecho un gran trabajo en términos de infraestructura, contenidos, formación de profesores, programas académicos actualizados. Aquí hemos logrado mantener una línea de transparencia. Teníamos unos problemas estructurales que eran la asignación de cupos, había unas prácticas corruptas en el sistema educativo, hay que decirlo claramente. Eso ha venido mejorando sustancialmente. Hay transparencia en la asignación de los cupos, pero más allá de eso hemos fortalecido la formación de profesores, hemos mejorado en Pruebas Saber, Bucaramanga hoy es la mejor ciudad en desempeño de esas pruebas y también en bilingüismo. Eso es a una continuidad de una línea clara de lo que tiene que ver con los contenidos académicos. Nosotros estamos haciendo un proceso adicional en la educación. No nos podemos quedar con ser los primeros, sino que tenemos que ser los mejores en las siguientes décadas. Estamos saldando un pendiente histórico en la infraestructura de los colegios públicos.

¿Y el mal estado de la infraestructura de los colegios rurales?

Estamos asignando recursos a las escuelas. Por ejemplo, en Vijagual ya hay una inversión. Teníamos un ‘cuello de botella’ en la Escuela Santa Rita, en Bosconia, porque esos proyectos se estaban adelantando con el Fondo de Infraestructura Escolar, recursos administrados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Ya logramos destrabar y tenemos contratista, esperamos que esas obras se ejecuten en 2022. Y algo adicional, hoy les puedo decir con claridad, hay 11 escuelas rurales con conectividad garantizada para los próximos 10 años. En los corregimiento arrancamos la construcción de placa huellas. En este momento están en licitación $3 mil millones para maquinaria amarilla para mantener las vías en perfecto estado. Esperamos en 2022 tener diseños de los acueductos veredales.

¿Cómo va la rehabilitación de la malla vial de la ciudad?

Terminamos el año duplicando la inversión en la recuperación de la malla vial, con $33 mil millones y no paramos. Eso es importante porque nos va a ayudar a disminuir los accidentes de tránsito, a mejorar las condiciones de la calidad del aire. Pero eso no es suficiente.

¿Por qué la Alcaldía no logra controlar el desorden en el espacio público?

Acá la gente recuerda un proceso que se hizo en la Calle 35, en donde se recogió la mercancía en camiones de Policía y se hicieron centros comerciales. ¿Cuál fue el resultado de esas medidas? Esos establecimientos están vacíos y toda esa gente es la misma que, en su mayoría, está en la calle. Tasas de desempleo desbordadas. ¿A caso el Alcalde soluciona ese tema? Pues no. No tiene la capacidad. Eso tiene que ver con políticas macroeconómicas. Muchos pasan por el Paseo del Comercio y muchos dicen ‘por qué hay mercado informal’. Porque hay compradores ambulantes. Mientras los bumangueses y toda el área metropolitana siga comprando a la informalidad, va a haber vendedores ambulantes. Hay que ser cuidadosos porque esto no es de policías, esto no es de más centros comerciales. Estamos trabajando con la Secretaría del Interior, con Espacio Público y con el Imebu, haciendo una intervención integral. Estamos generando soluciones para el microcrédito.

¿Qué está haciendo para frenar la inseguridad?

La inseguridad no es un tema solo del Alcalde. En cuanto a hurtos, cuando uno los compara con 2019, porque 2020 no es comparable, los hurtos se han reducido. Eso es real. Eso es reporte de la Policía. Eso no me lo he inventado. En homicidios prácticamente es similar. Creo que hay 7 u 8 homicidios más frente a 2019. Bucaramanga tiene una particularidad en el incremento del microtráfico, se incrementó la producción de drogas en Colombia y se aumentó la oferta y la demanda porque, si bien ha habido golpes a la interdicción aérea y marítima para lo que es el mercado externo, eso se incrementó en el país, ¿y el tema es alcaldes? Los alcaldes no tenemos ni cómo gestionar, ni sabemos cómo se está produciendo, ni cómo están llegando a las diferentes ciudades. Eso no es competencia, no hay capacidad de la Alcaldía para poder detener ese tipo de cosas. La gente espera cárceles y hoy tenemos un hacinamiento de más del 1.000 %. Ahí hay un problema. He venido acompañando la Ley de Seguridad Ciudadana, acompañé en el Congreso a los ministros de Defensa, Interior y Justicia porque hay que fortalecer penas. ¿Dónde vamos a hacer cárceles? En el Plan de Ordenamiento Territorial no tenemos habilitación de uso de suelo para poder construir cárceles. Hay que resolver eso y va parte dentro de la ley. Pero faltan los recursos. Este año ha sido el año de mayor inversión de recursos para fortalecer investigación, inteligencia, comisarías, equipos de movilidad, de protección a los policías. Estamos arreglando cámaras. Activamos 100 gestores de convivencia. Hicimos un convenio con la Policía y el otro año llegarán 300 policías nuevos a la ciudad. La gente tiene que entender que se ha hecho mucho, pero falta.

No hemos parado, hemos desarticulado 28 bandas delincuenciales.

¿Ha pensado en la liquidación de Metrolínea?

Metrolínea desde que arrancó, arrancó mal. Al sistema no le ha faltado recursos y no ha parado en medio de la pandemia que nos obligó a reducir la ocupación y ha estado disponible. Hay un operador que tiene dificultades. ¿Qué podemos hacer? hay una concesión que se tiene cumplir. Yo no firmé eso. Hay unas reglas que ellos firmaron y se tienen que respetar. ¿Qué estamos haciendo? centrando la conversación en el ciudadano. Ya se contrató el Plan Maestro de Movilidad Metropolitana, porque la gente cree que es Bucaramanga, pero este es un sistema metropolitano y no sé si los ciudadanos sepan: la mita de los pasajeros es Bucaramanga y la otra mitad Floridablanca y Piedecuesta, y acá estamos poniéndole el pecho a la brisa y no hemos parado. Estamos tratando de buscarle soluciones con los transportadores locales, con la complementariedad. Estamos fortaleciendo en el Área Metropolitana la autoridad de transporte que no estaba. Se dieron subsidios con aprobación del Concejo de Bucaramanga a los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 que son estudiantes, población adulto mayor, población con discapacidad, deportistas de alto rendimiento, para que haya mayor utilización del sistema. Acaba de llegar un bus eléctrico para hacer una prueba, porque realmente estos buses hay que cambiarlos.

¿En qué escala de prioridad ha estado la cultura en su gestión?

Tengo que hacer un reconocimiento a todo lo que ha avanzado el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Se trabajó mucho en fortalecer la infraestructura como el Teatro Santander, como la Biblioteca Gabriel Turbay, la misma Escuela Municipal de Artes. No alcanzamos a comprar el Teatro Peralta, pero lo vamos a comprar el año entrante. Esperamos, también tener la Casa Custodio García Rovira, porque es un tema importante para la ciudad, eso es con el Ministerio de Cultura. La Casa Galán ya está en reconstrucción, también la vamos a tener terminada pronto. Pero más allá de la infraestructura, le pedí a Néstor Rueda (director del Imct) que duplicaramos la oferta de la EMA. Iniciamos con 3 mil estudiantes y hoy estamos 4 mil, eso es una gran noticia y la idea es duplicarlo. Estamos certificando la formación y esos estudiantes tendrán la oportunidad de monetizar su conocimiento. Hemos hecho un avance en lo que es la cultura al barrio. Nos estamos apropiando de los barrios. Eso es mágico.

¿Cómo se celebrarán los 400 años de Bucaramanga?

La gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué celebramos? creo que eso tiene que ser una celebración de un cambio que realmente rompa la historia de la ciudad y es un tema que debe ser de construcción colectiva. Esto es de todos. Debemos celebrar una ruptura de un pasado, de una visión individualista, hacia una cultura colectiva. Estamos convencidos que siendo una ciudad incluyente Bucaramanga se tiene que transformar. Esa celebración va a ser los 365 días del año, que empieza este 22 de diciembre, y el 23 comenzamos la cuenta regresiva con una gran agenda cultural, deportiva, empresarial, ambiental.

Acá vamos a hacer grandes eventos, foros, porque eso también nos va a ayudar a tener activa la economía de la ciudad, generar riqueza, mayor ocupación en los restaurantes, los hoteles, más empleo. Esa es la gran apuesta.