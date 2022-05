Caso del senador Miguel Ángel Pinto, salpicado por ‘Otoniel’ será investigado por la Corte Suprema

Debido al fuero como congresista que le asiste al senador santandereano, fue la propia JEP la que compulsó copias ante el alto tribunal para que investigue sobre la inocencia o culpabilidad de Pinto Hernández, respecto los señalamientos realizados ‘Otoniel’.

Lea también: “Ese Miguel Ángel Pinto no soy yo”: senador Pinto Hernández

“La Sala Especial de Instrucción ordenó abrir una investigación previa con el fin de determinar eso. Existen los elementos materiales probatorios y el convencimiento de que se trata de un homónimo que tenemos plenamente identificado, pero que en el momento de la investigación revelaremos ante el alto tribunal”, señaló Daniel Caicedo, abogado defensor de Miguel Ángel Pinto.

Si bien el senador del partido liberal ha tenido cuestionamientos en los últimos años en el Congreso por otros temas, el legislador santandereano aseguró que no es él al que se refiere el excabecilla del Clan del Golfo, alias ‘Otoniel’.

“En el listado entregado por alias ‘Otoniel’ efectivamente se hace referencia a un Miguel Ángel Pinto, pero ese no soy yo. Se trata es de un contratista que tiene mi mismo nombre y primer apellido. Yo nunca he sido contratista, ni alcalde, ni concejal, ni gobernador en el Meta o Casanare. Es más para esa fecha yo era abogado litigante, no estaba inmerso en política y jamás tuve un caso en esa región del país. Jamás he tenido algún vínculo con el Clan del Golfo o alguna otra red criminal”, acotó en su momento, el senador Miguel Ángel Pinto, quien pidió a la Justicia Especial para la Paz aclarar el asunto.