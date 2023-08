Caso Nicolás Petro: ¿Qué opinan los congresistas santandereanos sobre la posible financiación ilegal a la campaña de Gustavo Petro?

Conmoción en el mundo político han generado las recientes declaraciones del diputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, ante la Fiscalía General de la Nación confirmando que sí entraron dineros cuestionados a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

Algunos de los congresistas de la bancada santanderana han expresado en sus redes sociales y medios de comunicación sus posturas sobre lo que está pasando en el Alto Gobierno, el escándalo que salpica a varios funcionarios y al mismo jefe de Estado.

Mientras los militantes del Pacto Histórico han cerrado sus filas a favor del presidente Gustavo Petro, desde otros sectores opositores han pedido que el líder de la izquierda colombiana dé un paso al costado y renuncie a su cargo de Presidente de la República.

"He estado junto a Gustavo Petro en sus campañas y sé que es una persona intachable. También he estado con las miles de personas que caminamos estas campañas, hechas con las uñas y el corazón. Nos debemos a nuestro pueblo de cambio, ¡y no les vamos a fallar!", escribió en sus redes sociales la senadora Gloria Flórez, cercana al Presidente.

Tal y como lo dijo el mismo jefe de Estado en una intervención el pasado jueves, la representante a la Cámara por Santander, Mary Anne Perdomo, afirmó en sus redes sociales que "el mandato popular se respeta" y apoyó al presidente Gustavo Petro.

A diferencia de los del Pacto Histórico, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, se fue lanza en ristre contra el jefe de Estado e incluso lo denunció en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

"He denunciado a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones. Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel", afirmó el congresista.