Centro Esperanza, por las curules de Santander

Mientras la Coalición Centro Esperanza a nivel nacional pasa por un crítico momento por las discrepancias internas, en Santander esta colectividad avanza en la búsqueda de las siete curules en la Cámara de Representantes.

Siete candidatos de los partidos Alianza Social Independiente, ASI y de Dignidad, decidieron unirse bajo el ‘techo’ de la colectividad y así intentar conquistar el Capitolio Nacional en los comicios del 13 de marzo.

La lista que se frustró

Cuando el Nuevo Liberalismo, partido de los hermanos Galán y del senador Rodrigo Lara, entre otros, recibió la personería jurídica a finales de 2021, en Santander se inició a conformar la lista a la Cámara de Representantes.

Sin embargo, esta se frustró por motivos aún desconocidos.

María Castillo, Judy Gualdrón y Salvador Rincón estaban en la mira de los Galán para estructurar la plancha en compañía del exdiputado Carlos Alberto Morales. Todos pasaron a la Coalición Centro Esperanza, pero Morales no obtuvo el aval.

Crisis en la colectividad a nivel nacional

La Coalición Centro Esperanza atraviesa uno de sus momentos más críticos por diferentes inconformidades que se han dado durante los últimos días.

La llegada de Ingrid Betancourt, de Verde Oxígeno, causó un torbellino dentro de la colectividad de centro izquierda.

El precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, propuso que se depuraran cuatro de los siete nombres que hay en la colectividad para que solo quedaran tres personas disputando la candidatura única.

Pero el momento más crítico llego esta semana durante un encuentro de 10 precandidatos presidenciales, en el cual Betancourt encaró a Alejandro Gaviria acusándolo de recibir apoyos políticos de partidos cuestionados, luego de conocerse que el senador Germán Varón Cotrino y un sector de Cambio Radical y liberal, se unirían a la campaña del exministro de Salud.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el cónclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, dijo la hoy precandidata.

A su turno en una réplica, Gaviria se refirió a Betancourt señalándola de hipócrita y oportunista. “Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo. Debería, como dijo Gabriel García Márquez, mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde, no hay ninguna maquinaría ahí, en su partido?”, dijo Gaviria.

Incluso, el pasado jueves en una rueda de prensa, Betancourt lanzó un ultimátum a sus compañeros.

“Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción, y si esa decisión no se toma esta noche, con mucho dolor pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, sentenció Betancourt frente a los medios de comunicación.

El pasado sábado en la tarde, la candidata de Verde Oxígeno oficializó su salida de la Coalición Centro Esperanza, anunciando que seguirá en la carrera presidencial, pero de forma independiente.

La decisión de Betancourt se dio luego de que la colectividad emitiera un comunicado en el que, según la aspirante, no se tomaron decisiones de fondo frente a los apoyos políticos de Alejandro Gaviria.

La excongresista aseguró que se veía obligada a dar un paso al costado y a continuar como “candidata independiente a la Presidencia por el Partido Verde Oxígeno, un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria”.