Cerca de 39 millones de personas podrán votar este 29 de octubre, conozca los datos más relevantes de los comicios regionales

Este 29 de octubre cerca de 39 millones de colombianos estarán habilitados para ir a las urnas a votar para elegir alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles, quienes asumirán el primero de enero del 2024.

La organización encargada de todo este proceso es la Registraduría Nacional, que orientará el proceso para escoger 32 gobernadores, 418 diputados de las asambleas departamentales, 1,102 alcaldes, 12,072 concejales y 6,513 ediles, de cerca de 130 mil aspirantes que se inscribieron.

A nivel local, comunas y corregimientos los ciudadanos votaran por los ediles, en las grandes ciudades y municipios los electos serán alcaldes y concejales; y a nivel departamental se elegirán gobernadores y diputados.

¿Quiénes pueden votar?

Por supuesto los ciudadanos colombianos son el principal actor dentro de este proceso, pero los extranjeros que cuenten con más de 5 años de residencia en el país y tengan su cédula de extranjería inscrita, también podrán participar del ejercicio democrático.

Los ciudadanos colombianos residentes fuera del país no podrán votar en esta ocasión, pues ellos no se ven afectados por las decisiones que se tomen localmente dentro de los territorios colombianos.

Los miembros de la Fuerza Pública no pueden votar. Según la Constitución Política en el artículo 219 los miembros activos de la Fuerza Pública no pueden votar ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

Las mesas de votación estarán dispuestas para los ciudadanos desde las 8 A.M y cerrarán sus procesos a las 4 P.M. Por supuesto, hay puestos de votación con más tránsito que otros por lo que se recomienda no acudir al terminar la jornada, pues una vez marquen las cuatro y cierren las urnas no se admitirán más votos. La Registraduría confirmó la apertura de 12,922 puestos de votación y 119,875 mesas para atender la contienda electoral.

Es importante que verifique en qué puesto está inscrita su cédula, pues únicamente podrá ejercer su derecho al voto en este lugar. Para verificar su puesto puede dirigirse a la página oficial de la Registraduría Nacional, allí le mostrarán los pasos para identificarlo.

¿Qué pasa si me equivoco marcando el tarjetón?

Según la Registraduría Nacional, los ciudadanos que cometen algún error tienen la posibilidad de solicitar un nuevo tarjetón para solventar el problema.

¿En qué momento se sabrá quienes ganaron?

A pesar de que el proceso de escrutinio (Proceso en el que se verifican y se consolidan los datos de las votaciones) está planeado para tener tres días en los cuales certificar los resultado, el Registrador Nacional, Alexander Vega se espera que antes de las 9 de la noche.

¿Puedo llevar a mi mascota al puesto de votación?

No hay ninguna prohibición para el ingreso de mascotas, sin embargo, se recomienda a los votantes abstenerse de esto con el fin de garantizar la seguridad del proceso.