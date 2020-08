Por dos años más, hasta agosto de 2022, este sábado fue reelegido como jefe del Partido Liberal el expresidente César Gaviria Trujillo, quien en su discurso hizo duras críticas al Gobierno Nacional por el manejo que le ha dado al desarrollo de los acuerdos de paz y por los cuestionamientos a las cortes, entre ellas la JEP. También por el manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus.

Gaviria negó, como dicen algunos de sus críticos, que tiene una permanente comunicación con el presidente Iván Duque y, pese a esa cercanía, es uno de sus más duros críticos. “Lamento que el gobierno haya tomado la decisión de aislarme de toda la información oficial y de cualquier comunicación acerca de la pandemia, tal como se lo señalé a la Ministra del Interior dos meses después de que se hubieran tomado las primeras medidas. En cinco meses ningún funcionario gubernamental ha tenido ningún contacto conmigo”.

Incluso considera que esa actuación no es solo para con él, sino con el Partido Liberal. “El gobierno ha actuado con desprecio no solo hacia mí sino también con el Partido Liberal. Mi relación con el gobierno no es mala, sino inexistente. Creo que la última vez que hablé con el Presidente fue después de la aprobación de la reforma tributaria del 2018, y si no recuerdo mal desde su posesión hemos hablado solo dos o tres veces. Prefieren filtrar a los medios que yo he ido a Palacio, invitado por el presidente, a pedir puestos y mermelada”.

En el tema de la pandemia, Gaviria Trujillo destacó que si bien el presidente Duque arrancó con el enfoque de aplicar unas ideas adecuadas, se empezó a quedar corto para atender las necesidades de millones de colombianos afectados.

“Con el manejo de la emergencia, el Presidente pareció haber encontrado, por fin, una agenda y un rumbo para su gobierno. El uso persistente de la televisión en horario de privilegio le permitió algún brillo a su imagen y satisfacción a sus asesores palaciegos. La historia nos muestra que los mandatarios prudentes no pueden confiar en la popularidad fácil, aquella que se gana cuando comienzan las crisis, cuando las personas, temerosas y desconcertadas, responden con presteza y emoción a los primeros llamados a la unión, al patriotismo y al sacrificio”.

En desacuerdo

Aunque el expresidente Gaviria fue reelegido por una amplia mayoría, con 752 votos a favor y tan solo 13 en contra, una gran parte de la militancia ‘roja’ se abstuvo de participar en la convención nacional del partido, al considerar que la misma restringía la participación de las bases.

“Esta semana le solicité de manera respetuosa a César Gaviria, director único del partido, el aplazamiento del Congreso Nacional para que se garantice la participación de todos los sectores políticos, sociales y económicos que integran el liberalismo, y para que se escuchen las voces de los ciudadanos de todas las regiones de Colombia. Lamentablemente, mi llamado y el de miles de liberales inconformes no fue escuchado”, indicó el senador Horacio José Serpa.