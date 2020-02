Clan Aguilar también querría quedarse con la Contraloría y Personería de Bucaramanga

Luego de quedarse con la Contraloría de Santander, al lograr que la Asamblea escogiera a Carlos Fernando Pérez como titular en ese cargo, ahora el clan Aguilar estaría intentando quedarse también con la Contraloría y la Personería de Bucaramanga.

Fuentes cercanas al Concejo aseguran que en por lo menos dos ocasiones el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se ha reunido en privado con los concejales de la coalición mayoritaria de Bucaramanga con el fin de buscar apoyos para la elección de Contralor y Personero. A cambio, afirman las fuentes, se estarían gestionando puestos en la Administración Departamental.

“Ellos ya han tenido dos reuniones con el Gobernador, donde él les ha ofrecido el respaldo para sacar los dos procesos, para poner el Contralor y Personero, a cambio les da puestos allá en la Gobernación para la familia y sus fichas (ya que en la Alcaldía siguen cerrados a la banda en darles puestos a los concejales), y además les da recursos”, señaló una fuente del Concejo.

Un saludo en el estadio

De la misma manera, otro funcionario le confirmó a esta redacción que en el marco del Torneo Preolímpico de Fútbol, que tuvo su fase final clasificatoria en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, se registró un encuentro entre los concejales mayoritarios y el mandatario de los santandereanos. En el encuentro se habría insinuado en una breve conversación sobre los avances en los acuerdos por la Contraloría y Personería.

“Estábamos en el estadio viendo a Colombia, nos encontramos al Gobernador que estaba ahí viendo. Ellos pararon al Gobernador y lo saludaron, de inmediato él les dijo: “ya estoy trabajando en eso. Eso está a punto de salir, yo creo en los próximos días les estaré avisando. Así terminó el breve encuentro y ellos (los concejales) no siguieron con el tema hasta que el Gobernador se fue. Después, entre ellos dijeron: “pero así nos tiene ya hace un mes, y esta es la hora y no hemos visto nada”, afirmó la fuente.

Cambio Radical, el ‘puente’

Las diferentes fuentes le confirmaron a esta redacción que dentro del proceso de negociación entre el Gobernador y los concejales mayoritarios, el exdiputado de Cambio Radical Édgar Suárez es quien funge como “enlace”.

“Édgar Suárez es el que ha estado al frente de este proceso, fue el puente entre el Gobernador y los concejales. Él tiene sus intereses y quiere llegar al Congreso, y para eso necesita ir consolidando poder y tener el apoyo de Fredy Anaya, quien es el verdadero interesado de mantener el control en la Contraloría y la Personería”, indicó una fuente cercana al gobernador Mauricio Aguilar.

Por su parte, el exdiputado de Cambio Radical Édgar Suárez aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con el Gobernador este año, y negó conocer si existe alguna negociación entre el Concejo y el mandatario departamental por la Contraloría y la Personería.

“Desde el día de las elecciones no me hablo con el Gobernador, ni siquiera me ha dado cita. Ahora, yo no puedo negar que tengo varios amigos míos como concejales, pero que me haya reunido con los concejales, con ninguno. El tema de Contraloría y Personería no lo he tocado con absolutamente nadie, ni que yo fuera un súper poderoso”, explicó Suárez.

Esta redacción llamó al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pero no fue posible la comunicación con el mandatario santandereano.

Procesos suspendidos

En la actualidad, los dos procesos para elegir Personero y Contralor en Bucaramanga están suspendidos provisionalmente por orden judicial. La mesa directiva del cabildo municipal intenta emprender acciones jurídicas y administrativas para poder revocar dichos concursos e iniciarlos de nuevo.

Mientras esto sucede, al frente de la Contraloría municipal continúa Héctor Rolando Noriega, quien funge como Contralor encargado.

Por su parte, Rafael Picón estará al frente de la Personería municipal hasta el próximo 28 de febrero, fecha en que se vence su periodo constitucional al frente del Ministerio Público.

“No ha habido ningún acercamiento”

El presidente del Concejo de Bucaramanga, el conservador Jorge Humberto Rangel, negó que haya existido algún tipo de reuniones con el Gobernador de Santander.

“El Gobernador no me ha dado ni cita, ni me contesta el celular. Me lo encuentro en eventos, el saludo y no más. Es más, lo he visto dos veces en el estadio y otra en la posesión del Alcalde de Matanza. El Gobernador si acaso me saluda y eso que somos godos”, anotó el Presidente del Concejo.

Por su parte, el cabildante de Hagamos Ciudadanía, Luis Ávila, negó haber sostenido algún tipo de reunión con Mauricio Aguilar. “No he tenido ninguna reunión con el señor Gobernador para el tema de Contralor, ni nada de eso. En un partido del preolímpico estuve detrás de él, (Mauricio Aguilar), en las graderías, en algún momento nos tomamos unas fotos de rigor, pero en ningún momento hablamos nada de eso”, indicó Ávila.

El concejal uribista Luis Fernando Castañeda negó haberse reunido con el Gobernador, así como también negó haber tenido algún encuentro con el mandatario departamental en el estadio.