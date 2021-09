Coalición de la Esperanza invitó a Alejandro Gaviria a participar de la consulta interpartidista

Los dirigentes Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, y especialmente Jorge Enrique Robledo -quien antes reconoció que no apoyaría a Gaviria por su gestión cuando fue ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos-, por medio de sus redes sociales y en un video de la colación, extendieron su invitación para propiciar diálogos con el exrector de la Universidad de los Andes.

“Las profundas transformaciones que reclama el país deben empezar por atender las necesidades de la gente. Colombia está cansada de peleas políticas estériles. El país exige un gobierno distinto a este, transparente y que asuma con seriedad la disminución de la pobreza y el hambre, que supere las causas de la grave crisis industrial y agraria que nos condena al estancamiento y subdesarrollo, y que apoye en serio la creación de más y más fuentes de empleo”, afirmó la coalición por medio de un comunicado.

Junto a su comité de firmas, Gaviria espera recolectar 1,2 millones de firmas, aproximadamente 11.000 registros diarios y tendrá plazo de entregarlas hasta el próximo 17 de diciembre, estas oficializarían su candidatura a la presidencia de Colombia.

El exministro aseguró que ya van más de 20.000 jóvenes que ya registraron sus firmas en apoyo a su candidatura, también destacó que él es el candidato que representará a la gente de una manera diferente, buscará frenar la devastación social, detener la violencia tan latente que está en la sociedad y trabajará en proyectos en pro del medio ambiente.

Gaviria manifestó que el próximo mes de marzo tendrá que ir a una consulta del centro y aseguró que lo más probable y factible es con la de la Coalición de la Esperanza, pero afirmó que las cosas podrían cambiar.

“La idea es tener una consulta de centro en las elecciones del mes de marzo y ganarlas para que este sea el inicio de lo que va a ocurrir con la presidencia. Esta campaña comienza independiente, ya tomaremos la decisión de unirnos en el mes de octubre o noviembre”, afirmó Gaviria a los medios de comunicación.

El exministro también contó que aún no se ha reunido con los hermanos Galán pero manifestó que con ellos tiene coincidencias ideológicas y una relación de confianza, respecto a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmando su vinculación con personas que trabajaron para Juan Manuel Santos, Gaviria manifestó que su campaña no se centrará en polémicas y que no entrará en controversias ya que no buscará dañar a alguien.

Fajardo afirmó que la Coalición construirá en pro de la sociedad alejada del Gobierno actual y de partidos políticos que “han caído en prácticas clientelistas”.

“En Colombia va a haber un cambio y la opción que nosotros representamos es cambio para unir, transformar y construir, vamos a pasar del miedo y la rabia a la esperanza. En esos términos invitamos a personas como Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt a que se unan para que juntos construyamos ese proyecto de país”, afirmó Fajardo en su cuenta oficial de la red social.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo afirmó: “Somos oposición, estamos lejos de los extremos y no nos vinculamos a partidos tradicionales y/o cercanos a Duque. Sobre estos principios, invitamos a dialogar a Alejandro Gaviria”.

Respecto al tema de la coalición, Roy Barreras le hizo un llamado a Fajardo para que se unieran como coalición de oposición ya que coincidían en temas de corrupción, protección del medio ambiente, la economía y otros aspectos que ayuden a la vida digna de los colombianos.

Fajardo le contestó a Barreras que así como los unían diversas cosas, otras también los hacían discrepar respecto a cómo hacer política asegurando que los medios justifican el fin, Barreras le contestó que estaba de acuerdo, pero así mismo enfatizó que no se podía estar del lado del paramilitarismo, las complicidades y la tibieza. Finalmente Fajardo le contestó que lo estaba difamando con mentiras y que al final no coincidían con lo fundamental.

En lo que compete de la campaña de Gaviria, el exministro afirmó que iniciará su recorrido por diversas ciudades de Colombia y la primera en visitar será Medellín, lugar en el cual estudió y desea rencontrase con sus compañeros. Además indicó que la otra semana se espera reunir con los miembros de la Coalició de la Esperanza.