¿Comenzó la campaña de Fernando Vargas a la Gobernación de Santander?

En una visita al municipio de San Gil, en donde participó en actividades académicas, recorrió el parque La Libertad y la plaza de mercado del municipio, para posteriormente reunirse con algunos magistrados del Tribunal Superior, el exalcalde de Bucaramanga Fernando Vargas reapareció en la arena pública y puso a sonar nuevamente su nombre como candidato a la Gobernación de Santander.

En su recorrido por la capital de la provincia Guanantina, Vargas Mendoza estuvo rodeado de varios líderes políticos como Javier Agón, exalcalde de San Gil, condenado por estafa, y de Uriel Mendoza, director de Panachi, persona cercana a los Aguilar, entre otros líderes.

Aunque en círculos políticos de la región la visita de Fernando Vargas a San Gil marca el comienzo de su campaña como aspirante a la Gobernación de Santander, el exalcalde aseguró que aún no ha definido si será o no candidato en las próximas elecciones regionales.

“Aún estamos mirando lo de mi candidatura, estamos hablando con la gente, conociendo más, visitando más, pero aún no he tomado la decisión si soy candidato o no a la Gobernación”, aseguró a Vanguardia Fernando Vargas.

A pesar de negar estar en campaña, Vargas Mendoza confirmó que continuará de gira por el departamento. “Tenemos una agenda de seguir recorriendo el departamento vamos a ir a la provincia de García Rovira, a Barrancabermeja, con el único objetivo de impulsar el desarrollo de la región”, agregó Vargas.

La repentina correría de Fernando Vargas por las diferentes provincias del departamento se suma a las vallas que aparecieron publicadas semanas atrás en Bucaramanga como parte de una estrategia de expectativa sobre la posible candidatura del exalcalde.