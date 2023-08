¿Cómo consiguió Quintín Herrera el aval para la Gobernación de Santander que resultó falso? Esta es la historia

El excandidato a la Gobernación de Santander, Quintín Herrera, quien tenía un aval falso del Partido Gente en Movimiento, renunció a su aspiración argumentando que había diferencias en la colectividad.

Sin embargo, Vanguardia pudo confirmar que esta decisión se dio al comprobarse que el respaldo era falso.

En medio de una entrevista con esta redacción, Herrera explicó las razones por las cuales se 'bajó' de la contienda política por la administración departamental y confirmó que pudo haber sido un error de su equipo que estuvo encargado del procedimiento ante la Registraduría Nacional.

"Como candidato hay mil ocupaciones y la prioridad del candidato es contactar con su pueblo. Uno tiene su equipo de trabajo, divisiones y uno delega funciones a personas que tienen credibilidad. Encargué de la consecución de mi aval al señor Gabriel Cáceres Rodríguez quien hizo las diligencias", afirmó el hoy exaspirante.

Según Herrera, Cáceres Rodríguez está vinculado con una importante universidad de Santander.

"Me está colaborando. Es una persona respetable, conocida y me presentó el formulario que debía llenarse para la inscripción al partido".

El excandidato dijo que en este momento están analizando qué fue lo que pudo haber pasado con su aval y confirmó que en medio del registro ante el órgano electoral hubo una serie de irregularidades.

"Hay hechos que en este momento tratamos de verificar porque de nuestra parte hemos revisado el procedimiento y hemos cumplido con la inscripción. Se me presentó el certificado del aval con el que no tuve ninguna duda. En el proceso de inscripción se presentaron una serie de anomalías donde se cayó el sistema de la Registraduría, autorizaron procedimientos alternos, y en lo que se me informa existieron fallas en la subida de documentos y de información de los candidatos", puntualizó Quintín Herrera a esta redacción.

Rumbo a Bogotá

El excandidato a la Gobernación de Santander por el partido Gente en Movimiento explicó a Vanguardia que hoy mismo viajará a Bogotá para reunirse con las directivas nacionales de la colectividad para analizar qué fue lo que pasó con su aval.

"Nosotros estaremos en Bogotá verificando con el partido qué fue lo que aconteció porque en este momento tengo dos teorías: que pude haber sido asaltado en mi buena fe. No lo puedo asegurar. Y la segunda es que hayan existido errores técnicos o administrativos que hayan generado la confusión y el enorme daño que se me está haciendo. No se va a jugar conmigo de esa manera", afirmó.

Quintín Herrera también anunció que, tras la revisión de su caso, tendría dos posibilidades: interponer una demanda por haber sido "asaltado en buena fe" o que el partido le recompense por el error y así seguiría en la carrera por la Gobernación de Santander pese a que su renuncia fue irrevocable.

La versión del partido

El presidente del partido Gente en Movimiento, Manuel Orlando Correa, confirmó que Herrera no era militante de la tolda ni tampoco tuvo una inscripción acorde a las directrices del partido.

“Después de hacer una auditoría, nos dimos cuenta que había una persona inscrita, sin tener trazabilidad alguna en nuestro movimiento. Ni era militante, ni se inscribió según nuestras directrices para obtener el aval y lógicamente el aval que presentó no fue expedido por nosotros. Después de hablar con el supuesto candidato él manifestó haber sido asaltado en su buena fe y renunció al aval ante Registraduría”, informó Correa.