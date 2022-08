Esta semana será clave para el presidente electo, Gustavo Petro, pues antes de convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño se espera que revele los nombres de los 10 ministros que completarán su gabinete. Por ahora, solo ha nombrado a ocho de ellos.

También está pendiente por conocerse a quién designará en otras dependencias claves como el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, el Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social, Función Pública y el Dane –al actual director de este último, Juan Daniel Oviedo, le habían propuesto continuar, pero prefirió declinar la oferta–.

Todo apunta, además, a que el gobierno de Petro comenzará su cuatrenio con 18 ministerios, pero lo terminará con 20. Por un lado, el nuevo jefe de Estado buscará abrir las puertas del Ministerio de la Igualdad, que tomará algunas funciones del Departamento de Prosperidad Social. Allí se espera que la electa vicepresidenta Francia Márquez tenga su silla asegurada.

De otro lado, Petro dijo que acatará una de las propuestas que hizo la Comisión de la Verdad en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones de su Informe Final: crear un Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia.

Los partidos tocan la puerta

Aunque los nombramientos ministeriales y ejecutivos que ha hecho Petro hasta el sol de hoy abarcan personalidades de varios sectores políticos que no incluyen solo a la izquierda, por lo pronto no se ha conocido el aterrizaje de fichas de partidos políticos específicos.

Por ejemplo, bien se sabe que el designado canciller Álvaro Leyva es de raíces conservadoras, pero su figura hoy no tiene mucha cercanía con el actual Partido Conservador.

Esto implica, entonces, que los próximos nombramientos de Petro podrían estar orientados a reconocer el apoyo que partidos políticos tradicionales y alternativos le han dado a su Gobierno, pese a que no pertenecieron al Pacto Histórico durante la campaña presidencial.

El primero en la fila, en teoría, es el partido Alianza Verde. Hoy es parte de la bancada de Gobierno y en segunda vuelta presidencial casi todos sus representantes políticos se volcaron a apoyar a Petro. De hecho, Katherine Miranda, la representante a la Cámara más votada de esa colectividad –y de todo el país–, fue la jefe de debate de Petro durante la campaña presidencial.

No obstante, algunos líderes verdes prefieren hablar de acuerdos programáticos antes que de representación en el Ejecutivo. “Nosotros no hemos hecho diálogos de esa naturaleza”, dijo Antonio Navarro Wolff, uno de los tres copresidentes de Alianza Verde. “Estamos es mirando el programa de Gobierno y las prioridades del país. No estamos pidiendo puestos”, enfatizó Navarro Wolff.

Pese a todo, fuentes verdes le contaron a este diario que al Gobierno entrante le pusieron seis nombres sobre la mesa para entrar a hacer parte del Ejecutivo. Estos son los exsenadores Jorge Londoño y Sandra Ortiz; los exrepresentantes Leon Fredy Muñoz y Mauricio Toro; el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la excandidata a la Cámara Luz dana Leal.

Mientras tanto, en el Partido Liberal, hace una semana larga varios miembros de esa colectividad emitieron un comunicado en el que le pedían a Petro incluir al exrepresentante a la Cámara José Luis Correa dentro de su gabinete ministerial.

El Partido Liberal fue uno de los primeros en cantar su apoyo oficial a Petro al declararse parte de la bancada de Gobierno en el Congreso. Pese a todo, no lograron conseguir la Presidencia de la Cámara de Representantes, que quedó en manos de David Racero, congresista del Pacto Histórico.

El rumor apunta a que los liberales estarían a cargo del Ministerio de Vivienda, aunque la negociación está apretada. El Partido de la U y los conservadores igual están en la fila para obtener participación en el Ejecutivo.

Petro tiene a un aliado, el senador Carlos Andrés Trujillo, en la Presidencia del Partido Conservador, y consiguió que el Partido de la U, cuya jefe natural es Dilian Francisca Toro, apoyara a la bancada de Gobierno en la elección de mesas directivas del Congreso.

Hay otras sillas ministeriales en las que podrían sentarse figuras sin vínculos formales con partidos políticos. Por ejemplo, la medallista olímpica y exrepresentante a la Cámara, María Isabel Urrutia, lleva rato sonando como ministra del Deporte. De hecho, este fin de semana se conoció un video en el que deportistas como Mariana Pajón y Berenice Moreno respaldaron que Urrutia llegue a la cartera del Deporte.

Expectativa por MinInterior

Mención aparte merece el Ministerio del Interior, que en todos los Gobiernos tiene un rol central, pero en este será aún más importante. Sobre todo en el primer año, tendrá que aprovechar el apoyo que recibió Petro en el Congreso para pasar sus principales reformas, que ya están cantadas: la rural, la política y la tributaria.

Además, tendrá que velar por que se mantenga el buen clima político para crear los mencionados ministerios de Paz y de Igualdad.

Fuentes del Pacto Histórico le dijeron a este diario que este es uno de los nombramientos más esperados de la semana. Y no solo porque le dará un norte político al Ejecutivo en el Gobierno, sino también porque es quien tendrá que poner la cara por el Estado en los diálogos con las comunidades que reclaman cambios en el país.

Para esta cartera ministerial el nombre que más suena es el de Alfonso Prada, pues fue quien lideró el empalme de esa cartera del Gobierno. Además, tiene una larga experiencia en materia política porque ha sido representante a la Cámara e incluso fungió como secretario de la Presidencia de Juan Manuel Santos