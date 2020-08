Con demanda buscan que los días de Pico y Placa sean descontados del impuesto vehicular en Santander

Según la querella, existen unos vacíos jurídicos en la liquidación del impuesto vehicular de Santander, toda vez que el cobro se genera por el rodamiento de los 365 días, a pesar de que los automotores tienen restricciones de movilidad de al menos mes y medio, por cuenta de medidas como el ‘Pico y Placa’.

Además: Demanda contra valorización en Bucaramanga pasa al Tribunal Administrativo

“Existen unos vacíos que no se están aplicando según el Estatuto Tributario y por cada día que el municipio le prohíba el tránsito vehicular, es un día que se tiene que descontar del cobro de rodamiento. Con esta demanda estamos pidiendo que no se aplique un 15% de dicho cobro por el no uso del vehículo”, explicó José Alexander Leal, uno de los demandantes.

El impuesto vehicular es una de las principales fuentes de las rentas departamentales. Se estima que en Santander hay matriculados más de 800 mil vehículos, la mayoría de ellos en Bucaramanga y su área, donde se aplica el ‘Pico y Placa’.