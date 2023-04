Con escepticismo inicia el trámite de la reforma a la salud, tres congresistas santandereanos serán claves

Bancada escéptica

Aunque si bien la reforma a la salud solo llegara a al Comisión Séptima del Senado (donde se encuentran tres senadores santandereanos) hasta su tercer debate, desde ya el articulado ha suscitado varias dudas al interior de los congresistas de la región.

Uno de los mayores escépticos del proyecto del Gobierno Nacional ha sido el senador Conservador, José Alfredo Marín, quien ha liderado desde el interior de su colectividad el voto desfavorable a la reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no acate las más de 130 proposiciones modificatorias.

“Siempre he pensado que se debe reformar no solo la salud sino muchos temas importantes para el bien de los colombianos. Desafortunadamente en este caso la ministra de Salud y el Gobierno Nacional no han querido escuchar nuestras propuestas y de otros partidos y sectores, que son propuestas técnicas y hechas por expertos y todos los actores del sector salud, por eso no voy a apoyar sino se hacen las modificaciones”, manifestó Marín.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, también integrante de la comisión séptima, Fabián Díaz Plata, aseguró que si bien acompaña varias de las propuestas de la reforma a la salud, aún no se encuentra convencido con el total del articulado.

“Estoy a favor de varios puntos como la eliminación de la intermediación financiera y la integración vertical, así como el fortalecimiento de los trabajadores de la salud y los giros directos. Me genera preocupaciones los consejos administradores de los fondos regionales del Adres, ahí se debe fortalecer bastante para evitar la politización y mejorar la transparencia. Es necesaria una reforma a la salud, algo que coinciden los de gobierno y los opositores. La idea es buscar el mayor consenso para así tener la mejor reforma a la salud posible”, manifestó Díaz.

A su turno, el senador liberal e integrante de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, consideró que es muy prematuro hablar sobre la reforma a la salud. Para el congresista santandereano es necesario aguardar cuál será el trámite de la iniciativa legislativa en la Cámara de Representantes.

“Eso está en Cámara, a Senado no llega el proyecto sino una vez lo aprueben en plenaria de Cámara, toca esperar que texto llega”, afirmó Pinto.