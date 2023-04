Con escepticismo inicia el trámite de la reforma a la salud, tres congresistas santandereanos serán claves

Esta semana comienza su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la controvertida reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, que propone cambios de fondo al actual sistema que opera en el país.

En términos legislativos, el proyecto de reforma tendrá al menos tres ponencias. Una primera que es la liderada por las mayorías del gobierno, es decir la que acompañan de lleno el Pacto Histórico y un amplio sector de los verdes. Esa ponencia que fue radicada a finales de marzo pasado, es la que recoge la esencia principal del proyecto que lidera la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Luego está la ponencia que tienen los partidos de la oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, en la que si bien no piden hundir la reforma, si tienen modificaciones de fondo, presentada por los representantes Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático) y Betsy Judith Pérez Arango (Cambio Radical).

La tercera ponencia es la que radicó el representante liberal, Germán Rozo, quien asegura que lo que se quiere es construir la reforma a la salud con base en unas iniciativas que se han planteado con el Partido Conservador y el Partido de la U. “Creemos que hay varios aspectos valiosos de la reforma del Gobierno, pero en lo que más nos distanciamos es que nosotros creemos que el aseguramiento debe ser mixto y que dejamos contemplado en nuestra propuesta”, dice.

Bancada escéptica

Aunque si bien la reforma a la salud solo llegara a al Comisión Séptima del Senado (donde se encuentran tres senadores santandereanos) hasta su tercer debate, desde ya el articulado ha suscitado varias dudas al interior de los congresistas de la región.

Uno de los mayores escépticos del proyecto del Gobierno Nacional ha sido el senador Conservador, José Alfredo Marín, quien ha liderado desde el interior de su colectividad el voto desfavorable a la reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no acate las más de 130 proposiciones modificatorias.

“Siempre he pensado que se debe reformar no solo la salud sino muchos temas importantes para el bien de los colombianos. Desafortunadamente en este caso la ministra de Salud y el Gobierno Nacional no han querido escuchar nuestras propuestas y de otros partidos y sectores, que son propuestas técnicas y hechas por expertos y todos los actores del sector salud, por eso no voy a apoyar sino se hacen las modificaciones”, manifestó Marín.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, también integrante de la comisión séptima, Fabián Díaz Plata, aseguró que si bien acompaña varias de las propuestas de la reforma a la salud, aún no se encuentra convencido con el total del articulado.

“Estoy a favor de varios puntos como la eliminación de la intermediación financiera y la integración vertical, así como el fortalecimiento de los trabajadores de la salud y los giros directos. Me genera preocupaciones los consejos administradores de los fondos regionales del Adres, ahí se debe fortalecer bastante para evitar la politización y mejorar la transparencia. Es necesaria una reforma a la salud, algo que coinciden los de gobierno y los opositores. La idea es buscar el mayor consenso para así tener la mejor reforma a la salud posible”, manifestó Díaz.

A su turno, el senador liberal e integrante de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, consideró que es muy prematuro hablar sobre la reforma a la salud. Para el congresista santandereano es necesario aguardar cuál será el trámite de la iniciativa legislativa en la Cámara de Representantes.

“Eso está en Cámara, a Senado no llega el proyecto sino una vez lo aprueben en plenaria de Cámara, toca esperar que texto llega”, afirmó Pinto.

Revisión minuciosa

Sin embargo, el senador y jefe del conservatismo, Efraín Cepeda, aseguró que ninguna de las tres ponencias recoge todas las 133 proposiciones modificatorias de las que hablan los partidos Conservador y de la U, y que según Cepeda, fueron rechazadas casi en su mayoría por la ministra Carolina Corcho.

De acuerdo con el congresista, del total de las proposiciones, solo acogen el 27 %, rechazan el 73 % y de las prioritarias que son el modelo mixto, la libre escogencia, gestoras de salud y vida haciendo auditorías acogen solo 19 de 95, menos del 20 %, “si esas condiciones persisten el martes, el Partido Conservador votará negativo el proyecto a la ponencia radicada producto de la reforma presentada por el Gobierno”.

En ese escenario, lo que irá a pasar desde hoy martes es que la discusión y votación se dará casi que artículo por artículo, en donde el gobierno buscará imponer sus mayorías, pero tanto los partidos de la coalición que no comparten el proyecto en su totalidad, como los de oposición, esperan tener los votos para que se aprueben los textos que comparten ellos.

La reforma

El proyecto de ley de Reforma a la Salud, fue presentado el pasado 13 de febrero ante la Cámara de Representantes y consta de 152 artículos.

Dentro de su articulado el proyecto contempla la creación de una red de Centros de Atención Primaria, CAP, en todo el país, con enfoque de medicina preventiva y predictiva, que prestarán atención ambulatoria, urgencias, hospitalización, rehabilitación, exámenes de laboratorio y programas de salud pública.

Según el Gobierno Nacional, la reforma a la saluda no acabará con las EPS pero sí condiciona que solo puedan parmanecer operando en el sector aquellas que presentan buenos estados financieros y estas acogerán, de manera progresiva y ordenada, a pacientes para que no queden sin cobertura. Así mismo, se fortalecerá la Nueva EPS para cubrir los territorios en los que por la liquidación de algunas EPS queden sin entidad de aseguramiento.

Igualmente en el proyecto de reforma los recursos de la Atención Primaria, serán ejecutados por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, Adres, con giros directos mensuales a los prestadores de salud públicos, privados o mixtos.