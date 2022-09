Con firmas buscan control político a alcalde Cárdenas por lío en contrato de Telegestión

¿Por qué cabildo abierto?

Sin pago a la interventoría

Aunque ya pagó la totalidad de los $14.680 millones por la primera fase del sistema de Telegestión, la Alcaldía de Bucaramanga aún no ha cancelado aún los $500 millones del contrato de interventoría del polémico proyecto.

Así lo advirtió el concejal de la oposición Antonio Sanabria al señalar que los retrasos en los pagos a la firma interventora parecieran ser una retaliación de la administración ante los informes en los que el interventor advertía sobre las múltiples deficiencias en la ejecución del contrato, tanto así que exhorta a la administración municipal a aplicar el proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista por presunto incumplimiento.

“Durante el presente periodo de reinicio la interventoría asistió al Cico (Centro Integrado de Control y Operación), pero no encontró al personal de alumbrado público de Bucaramanga que permitiera el acceso al software Quantela. La plataforma no cuenta con la capacidad de resiliencia y no garantiza la persistencia de los datos en caso de fallas temporales de las comunicaciones. En las condiciones actuales los fotocontroles no cumplen con los lineamientos de la Creg 038 de 2014 indicados en la Ficha Técnica de Negociación, FTN; se solicitó directrices al respecto teniendo en cuenta las respuestas dadas a los futuros proponentes durante el período de observaciones del proceso en bolsa, sin que se obtuviera respuesta de modificación a la FTN”, dice en el informe final de HCR Ingenieros SAS, firma encargada de la interventoría del sistema de Telegestión.