Con futuro en vilo para la Liga, Rodolfo Hernández deja el Senado de la República

Tres meses y cinco días después de haber asumido su curul como senador de la República, Rodolfo Hernández Suárez renunció definitivamente a su credencial como Congresista por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Hernández quien llegó al Congreso como aplicación del Estatuto de la Oposición al haber obtenido la segunda votación más alta en las pasadas elecciones presidenciales, renunció a su curul al no sentirse a gusto en el legislativo y de paso para no inhabilitarse para participar en las elecciones regionales que se realizarán el próximo año.

“Vamos a estar hasta el 25 de octubre, que es la fecha que me recomiendan los que saben de eso para así, en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me voy a preocupar es por estos problemas, no por la gobernación, ni por la alcaldía, ni por nada de eso”, dijo en su momento Rodolfo Hernández.

Si bien expertos en la materia señalan que un congresista de la República puede continuar con su curul hasta el 31 de diciembre sin quedar impedido para participar en los comicios del año próximo, Hernández Suárez prefirió renunciar un año antes de las elecciones del 2023.

Según el calendario electoral, las elecciones locales se realizarán el domingo 29 de octubre del próximo año.

Varias fuentes al interior de la Liga de Gobernantes Anticorrupción le confirmaron a Vanguardia que Rodolfo Hernández tiene en sus planes aspirar a la Gobernación de Santander en dichos comicios.

