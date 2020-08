Con la renuncia de Uribe, ¿Cuál es el futuro del Centro Democrático?

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos, la tormenta política no ha parado, en especial, por su renuncia a la curul que venía ocupando en el Senado y desde la que trazó el camino de consolidación del Centro Democrático, hoy partido de Gobierno.

Además: Corte Suprema sigue adelante en proceso contra Uribe por masacre de El Aro

En medio de la sacudida política que ha causado la detención del exsenador, el Centro Democrático para muchos es inimaginable sin él, quien pese a no ser el director de manera formal, sí es su líder natural y la imagen del partido. Sin embargo, como él mismo lo afirmó en su carta de renuncia, las posibilidades de regresar al Congreso son nulas.

Por esta razón se han empezado a tejer estrategias que permitan mantener a flote el partido de Gobierno, en medio de las fuertes críticas que le ha venido haciendo el lado más radical de la colectividad al presidente Iván Duque, por la postura que ha asumido frente al caso del exsenador. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo la característica principal.

El analista político Jorge Iván Cuervo asegura que para nadie es un secreto que este partido se creó y desarrolló alrededor de la figura del expresidente Uribe, no de ideas. Por lo tanto, agrega, la cohesión que tiene depende de la figura del expresidente y eso lo pone en un escenario complicado en el que la posibilidad más factible es que se vaya debilitando en términos, no solo electorales sino de vocería.

Lea también: Álvaro Uribe Vélez renuncia a su curul en el Senado

Linaje político

En medio del revuelo y de las especulaciones, el Centro Democrático hizo pública la inclusión el hijo del expresidente, Tomás Uribe Moreno, en un comité estratégico que analizará el futuro político del partido, lo que muchos interpretaron como la presentación del sucesor del linaje político del senador, pese a que el mismo joven salió a desmentir dichas afirmaciones.

“Óscar Iván Zuluaga me invitó a participar en un comité informal del Centro Democrático. Mi rol es de consultor. Espero aportar análisis cuantitativo frío y sobrio. No aspiro a cargos ni a curules. No es momento de aspiraciones. Mi padre se encuentra secuestrado”, escribió el hijo del expresidente Uribe en su cuenta de Twitter.

Tomás Uribe no es el único que hace parte del comité que se encuentra analizando la situación del partido. También hacen parte Óscar Iván Zuluaga, el expresidente del Senado, Ernesto Macías; el representante Edwin Ballesteros; la directora del partido Nubia Stella Martínez; Hernán Cadavid y el senador Gabriel Velasco, quienes tienen el objetivo de no dejar que aumenten los tropiezos con el Gobierno y mantener la estabilidad de las bancadas en Senado y Cámara.

Para Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política, s un inconveniente el hecho de Tomás Uribe no haya desarrollado una carrera política antes de lo que pasó con su padre sino que apareció en la escena como parte de una medida de contención. “Seguramente tendrá cautivo ese público votante que ya tienen con Uribe y que no se va a ir nunca porque ahí está el fanatismo, pero sería un gravísimo error de estrategia política”.