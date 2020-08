Con mensaje de urgencia fue radicada la reforma al Código Electoral

La modernización de las normas electorales hacen parte del proyecto de ley estatutaria que fue presentado, éste lunes, por el presidente de la República, con mensaje de urgencia al Congreso de la República, iniciativa que fue hecha de manera conjunta por la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, además de la mayoría de los partidos políticos.

“Es un código demodado, no es malo, ha funcionado por 34 años... no se ha actualizado a la carta política del 91, pero tiene importantes resultados operacionales...“es demodado porque no responde a las dinámicas de la democracia, la tecnología”, señaló el presidente Iván Duque al presentar el proyecto de ley.

Resaltó que con el nuevo código electoral se dará una mayor participación electoral a la mujer, para lo cual se plantea una amplia pedagogía activa de los partidos para lograrlo; se actualiza el código a la tecnología, lo cual se hará de forma confiada.

“Tenemos todo con que contribuir a tener este nuevo código electoral que con sus mecanismos le ponga fin a la politiquería, a la manipulación del sufragante, y éste nuevo código permita hacer efectivas las herramientas que fortalece la protección del elector en total libertad de elegir a sus representantes”, manifestó el mandatario nacional.

El proyecto, propone, entre otros aspectos, la implementación de cuatro modalidades de voto, la ampliación de la jornada electoral, la formalización del transporte público gratuito el día de la elección, la generación de la cédula de ciudadanía digital, la creación del concepto de “domicilio electoral”, la eliminación del periodo de inscripción de cédulas, la exclusión del criterio partidista para la designación de los jurados de votación, el aumento de cuota de género al 40% en listas de candidatos, la instalación de nuevos puestos de votación y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Por su parte el registrador nacional Alexander Vega, resaltó que éste es un código consensuado con el Consejo de Estado, el CNE, todas las fuerzas políticas y hasta el sindicato de la Registraduría Nacional. Precisó que incluso van como autores del proyectos los senadores y representantes que hacen parte de las comisiones de seguimiento electoral.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, resaltó que el recoge las tecnologías para tener las mismas como un elemento clave del código electoral, lo cual en su criterio además ayudará a derrotar el abstencionismo. De la misma forma resaltó lo referente a la promoción de la mujer en las elecciones, se aumenta la cuota de género del 30 al 40%, la posibilidad de hacer una auditoría a la votación, como también que exista un registro nacional de los proveedores de servicios electorales. Un tema más es el nuevo censo electoral en el país para atacar la trashumancia electoral.

“Va ser estudiado en un año no electoral, no hecho a la medida de nadie, es el momento propicio para hacerlo”, declaró el presidente del CNE, Hernán Penagos.

Por su parte el presidente Consejo de Estado, Alvaro Namen, sostuvo que “el código tiene 34 años y se hizo bajo un modelo de estado diferente y una constitución diferente... este es un código moderno, que usa la tecnología de la información”.

Por tener mensaje de urgencia, el proyecto deberá entrar a ser estudiado de forma conjunta por las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara, y por lo tanto tendrá prioridad en la discusión.