Con resistencia de la oposición, el Gobierno Nacional arrancó con le Diálogo Social para tratar de levantar el paro

Diálogo complicado

Petro, por su parte, le envió un mensaje al presidente Duque en el que le pide no “hundirse en el camino de la muerte, la historia no lo olvidará, navegue por el camino de la vida que la misma historia le reconocerá. Usted es aún joven, tiene mucha vida para mirar de frente a su sociedad y no vivir bajo la vergüenza, porque una vida de vergüenza no vale la pena vivirla”.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, sostuvo que sólo se reunirán con el Gobierno Nacional cuando el presidente Duque dé la orden de no militarizar las ciudades y que no se intervenga con la fuerza pública las manifestaciones, como está sucediendo en varias ciudades.

Pero no ha sido fácil con los partidos que no están alieados con el Gobierno. Ni la Coalición de la Esperanza, en donde están representados el Partido Verde y los sectores independientes, ni el Pacto Histórico, de Gustavo Petro, asistieron a la Casa de Nariño. Los primeros, debido a la situación de orden público en la ciudad de Cali.

Estrategia repetitiva

Protesta en las regiones

Voces políticas

Las voces de los sectores políticos comienzan a insistir en que es necesario un diálogo sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y las necesidades sociales. De hecho, 18 congresistas de las bancadas alternativas están impulsando una moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano.

Por su parte el expresidente Juan Manuel Santos ofreció su ayuda, a través de un trino: “Presidente Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino”. Además, el expresidente Cesar Gaviria, quien ha criticado la labor de Duque, sostuvo que “a la gente se le debe llamar al diálogo y construir con ellos, no a la guerra con policías disparando en los barrios. La gente espera la vacuna no un disparo”. El expresidente Samper hizo un llamado para que “se convoque a un diálogo social en el cual tienen que ser incluidos los movimientos sociales y los partidos de oposición que participaron en la protesta y no solo para estudiar otra reforma tributaria sino para estudiar fuentes alternativas de financiamiento”.

Para que el diálogo sea efectivo el Gobierno deberá tomar acciones efectivas que permitan calmar los ánimos de los manifestantes.