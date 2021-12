Concejales dicen que el presupuesto para 2022 tiene más burocracia que eficiencia

¿Categoría especial?

Luego de que el Concejo de Bucaramanga aprobara el proyecto de acuerdo que fija la distribución de los recursos públicos para la vigencia de 2022, el alcalde Juan Carlos Cárdenas, en sus redes sociales, aseguró que la ciudad recuperó su calificación de Categoría Especial, con la cual tendría mayor capacidad de endeudamiento.

“Una de las noticias más importantes del año: Bucaramanga recupera su Categoría Especial y vuelve a estar al nivel de las grandes capitales del país”, dijo Cárdenas en sus redes sociales.

Sin embargo, concejales de oposición como Carlos Parra y Marina Arévalo, controvirtieron el anuncio del mandatario, asegurando que en 2022 el Municipio continuará clasificado como de Categoría Primera.

“En 2023 podríamos subir a categoría Especial siempre y cuando se recaude lo proyectado en el presupuesto”, ripostó el concejal Parra.

La secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Saharay Rojas, salió al paso de las críticas asegurando que la categorización del municipio se da de acuerdo al recaudo y gestión financiera obtenidos en el año 2021, es decir, la presente vigencia.

Consultado por Vanguardia, el contralor (e) Rolando Noriega afirmó que todavía no existe un pronunciamiento oficial del ente de control fiscal, ni del Ministerio de Hacienda, señalando que la ciudad tuvo un cambio en su categoría.

“La Contraloría Municipal no entiende el anuncio de la Alcaldía de cambio de categoría, toda vez que a la fecha no hay cierre presupuestal, por lo tanto no existe en el Ministerio de Hacienda una certificación que confirme que el municipio haya recuperado su Categoría Especial”, dijo el contralor Noriega.