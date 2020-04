La mayoría de Concejales de Bucaramanga se manifestaron en contra de donar parte de sus honorarios como lo contempló el Gobierno Nacional a través del decreto 568 del 2020 mediante el cual se creó el impuesto solidario y exhortó a los empleados del Estado que ganen menos de $10 millones, a donar voluntariamente parte de sus ingresos para afrontar la pandemia del COVID-19 en Colombia.

Así lo manifestó el concejal del Mais, Nelson Mantilla quien a través de un oficio le comunicó a la Tesorería del Concejo que no autorizaba el descuento parcial de sus ingresos como cabildante de Bucaramanga.

“En atención al Decreto 568 del 15 de abril del 2020, a través del cual se creó un impuesto solidario por el COVID-19, con destinación específica a la inversión social de la clase media vulnerable y los trabajadores informales, no autorizo que mi remuneración mensual o de mis honorarios por servicios profesional se descuente suma de dinero alguna en los meses de mayo, junio y julio”, dicta el concejal Mantilla.

Esta redacción intentó comunicarse con el cabildante de la coalición mayoritaria, pero no fue posible la comunicación.

Donaciones particulares

Aunque los demás concejales bumangueses no emitieron una comunicación oficial como el cabildante del Mais, la mayoría de corporados sí compartieron la decisión de su colega de no aprobar la donación de parte de sus ingresos como concejal.

“Nosotros no tenemos sueldos, a nosotros nos pagan honorarios por cada sesión plenaria a la que asistimos. En un periodo de sesiones ordinarias alcanzamos a hacer máximo 25 plenarias, es decir, en esos dos meses podemos ganar hasta $6 millones mensuales. Ahora, no estamos de acuerdo en donar nuestros honorarios cuando el Gobierno Nacional entrega esas ayudas a personas fallecidas o cédulas que no existen. Nosotros sí donamos, pero por aparte”, indicó el concejal Liberal, Francisco González.

Visión similar manifestaron los concejales ‘verdes’, Carlos Parra y Danovis Lozano. “Nosotros donamos en especie a las comunidades que más necesitan y nos piden ayuda. Casi todo nuestro sueldo se va en eso, pero es algo que lo hacemos sin tanta bulla para que no se vea como un acto populista”, señaló Carlos Parra.

Así mismo, los demás concejales de Bucaramanga afirmaron que seguirán donando por su propia cuenta, pero descartaron que autoricen el descuento de sus honorarios para que sean girados al Estado.