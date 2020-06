Concejo de Girón pide claridad sobre la realidad financiera del municipio

Según los cabildantes, es necesario que la Secretaría de Hacienda municipal entregue cuentas sobre las finanzas de Girón y así corroborar o desmentir los rumores de quiebra, que afectan la estabilidad del municipio.

“Los rumores de la supuesta quiebra del municipio afectan de sobremanera la estabilidad de Girón, por eso, citamos a la Secretaria de Hacienda para que en un debate de control nos dé a conocer cuál es la realidad financiera que atraviesa el municipio y si es cierto que está a punto de acogerse a la Ley 550 como señalan desde el Idesan”, señaló el concejal de la oposición Óscar León.

Las dudas del crédito

Del mismo modo, los cabildantes le solicitaron a la Alcaldía que aclare las razones por las cuáles aún el municipio no ha cumplido con el pago del crédito de tesorería que adquirió la anterior administración y que debió quedar cancelado a finales del año pasado.

“Si está la plata, por qué no se ha pagado el crédito. Por qué, si supuestamente los recursos estaban apropiados desde la vigencia anterior, ya que provenían de transferencias de la Nación pero que no fueron girados por la Nación a tiempo, ahora el municipio asegura que no paga por la disminución en el recaudo”, cuestionó Óscar León.

¿No querían debates?

Otra de las controversia se dio por la supuesta negativa por parte de la mesa directiva para permitir que los concejales de oposición citaran a debate de control político a la administración municipal.

“Lastimosamente dentro de la agenda que tenía la mesa directiva no estaba ningún debate de control a la administración más allá de informes de gestión, sin embargo, al final logramos que la plenaria apoyara estas proposiciones y ahora esperamos que en los próximos días se citen los debates de control”, puntualizó León.

Por su parte, Francisco Becerra, presidente del Concejo de Girón, negó que estuviera obstruyendo la realización de los debates de control imponiendo una agenda de trabajo.

“El reglamento interno del Concejo señala que el día de la instalación de sesiones no se pueden presentar proposiciones, y así fue. Ya en la sesión de hoy (ayer), ellos presentaron sus proposiciones para los debates de control y fueron aprobadas”, indicó el Presidente del Concejo.