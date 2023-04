Concepto abriría la puerta para que Fredy Anaya vuelva a ser elegido contralor de Santander

El pasado 22 de marzo, la exmagistrada del Consejo de Estado, María Elizabeth García, remitió hasta la mesa directiva de la Asamblea departamental su concepto jurídico sobre los alcances y las repercusiones del fallo mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander anuló, por irregularidades en su procedimiento, el proceso por medio del cual la duma eligió a Fredy Antonio Anaya como contralor general de Santander para el periodo 2022 - 2025.

Según el concepto de la exmagistrada, el fallo del Tribunal Administrativo anuló solo una parte del anterior proceso de selección de Contralor, por lo tanto, le recomienda a la corporación edilicia no convocar a un nuevo concurso de méritos sino reiniciar todo lo actuado “a partir del cual se ocasionaron las irregularidades”, es decir desde la conformación de la terna de elegibles.

“Así las cosas, es nuestra recomendación a la duma departamental reiniciar el procedimiento electoral de convocatoria pública para elección de Contralor General de Santander para culminación del periodo 2022-2025, desde el momento en que se omitió dar el trámite correcto a las recusaciones presentadas por el ciudadano Sergio Andrés Dávila Higuera y dirigidas contra todos los miembros de la duma departamental, para proceder a su remisión a la Procuraduría Regional de Santander, en el objetivo que adopte una decisión al respecto, conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, que fue el contenido normativo que determinó la nulidad de la elección contenida en la Sentencia del 14 de febrero de 2023”, se lee en el concepto de la exmagistrada García, conocido por Vanguardia.

Terna de uno

En tal sentido, la mesa directiva de la Asamblea estaría considerando la posibilidad de revivir la terna de elegibles que en el pasado proceso de selección de contralor obtuvo el mayor puntaje y la cual está conformada por Fredy Anaya, Andrea Buitrago y Reynaldo Mateus. Tanto Buitrago como Mateus tienen vínculos directos con Anaya Martínez.

Reynaldo Mateus, trabajó como jefe de control interno de la Cdmb como cuota de Anaya, incluso fue suspendido en 2019 por parte de la Procuraduría, tras haber participado activamente en la campaña a la Alcaldía de Bucaramanga de Anaya Martínez. En 2020, Mateus fue nombrado como jefe de control interno de la Esant, también con el guiño de Anaya Martínez.

Así mismo, Andrea Blanco, estuvo en el grupo de las ‘Antonias’, movimiento que promovió la candidatura de Fredy Anaya a la Alcaldía de Bucaramanga en el 2019 y actuó como contralora auxiliar de Carlos Pérez por tres meses, pero fue declarada insubsistente. Posteriormente, fue designada como procuradora provincial de Bucaramanga, esta vez con el guiño del senador liberal Jaime Durán.

Mayorías con Anaya

A pesar de contar con la cercanía de los otros dos ternados, el excongresista Fredy Anaya ya habría movido toda su maquinaria para que los diputados nuevamente lo elijan como contralor departamental de Santander.

Tres diputados de la coalición mayoritaria que en 2021 le dieron el voto favorable a Anaya Martínez como jefe de control fiscal del departamento le confirmaron a esta redacción que todo está dado para que vuelva a ser elegido.

“Tras conocer el concepto de la magistrada el señor Anaya nos mostró su intención de volver a asumir como Contralor departamental y pues él no fue retirado del cargo por irregularidades en su gestión sino por unas inconsistencias en el proceso, por lo que nuestro voto será nuevamente con el doctor Fredy una vez la mesa directiva convoque a la elección”, explicó a esta redacción uno de los corporados consultados.

Semanas atrás Fredy Anaya le había confirmado a Vanguardia que mantenía su intención de regresar a la Contraloría, asegurando que “lo que fue anulado fue el proceso de selección no mi elección como Contralor”.

Estrategia de dilación

Sin embargo, el concepto de la exmagistrada del Consejo de Estado también le recomendó a la mesa directiva de la Asamblea no reanudar el proceso hasta tanto la Procuraduría Regional no defina de fondo las recusaciones presentadas por Carlos Alberto Casas Durán y José Nectolio Agualimpia, en contra de los diputados y que conllevó a la nulidad del anterior proceso de elección de Contralor departamental.

Para el politólogo Gerardo Martínez, dicha situación se convierte en una estrategia para dilatar la salida de Blanca Luz Clavijo (amiga y muy cercana a Fredy Anaya), como contralora departamental encargada, posponiendo el poder en interpuesta persona por parte de Anaya Martínez.

“Una definición de fondo por parte de la Procuraduría podría demorar varios meses incluso años. Mientras eso sucede, la señora Clavijo continúa como contralora encargada, cargo desde el que sigue favoreciendo a Anaya”, indicó Martínez.

Oposición en contra

Por su parte, la bancada de oposición en la Asamblea exhortó a la mesa directiva de la corporación a abstenerse de convocar a nuevas elecciones de contralor hasta tanto no exista una seguridad jurídica al respecto.

“Lo que nos han manifestado es que quieren arrancar el proceso desde la terna. Lo que le hemos pedido a la mesa directiva es que primero resuelvan las recusaciones antiguas y si van a ver nuevas. Además de que aclaren si se puede elegir de la terna”, acotó el diputado liberal, Alfonso Pinto.

Incluso, algunos diputados no descartan separarse de un inminente proceso de elección.

“Estamos revisando el tema. Para nosotros hay muchas irregularidades y lo que siempre les he dicho es que yo no me voy a exponer que por un mal procedimiento vayamos a terminar salpicados todos. Actualmente estoy en la postura de no votar pero toca esperar como se termina desenvolviendo el proceso”, explicó el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra.

El próximo contralor de Santander estará en el cargo hasta diciembre del 2025 cuando se cumple el periodo constitucional.