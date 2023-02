Condenan al excongresista santandereano Ricardo Flórez por irregularidades en contratación

El proceso judicial en contra de uno de los principales funcionarios del gabinete del alcalde Miguel Ángel Moreno se remonta al 2004, cuando Flórez Rueda fungió como Secretario de Salud departamental en la administración del entonces Gobernador, Hugo Aguilar Naranjo.

En esa oportunidad, la Fiscalía recibió una denuncia anónima en la que advertía que Hugo Aguilar había recibido el respaldo del entonces senador Luis Alberto Gil para llegar a la Gobernación de Santander. Una vez Aguilar Naranjo ganó las elección nombró a Ricardo Flórez como secretario de Salud departamental como cuota de Gil.

“La investigación tuvo su fundamento en el correo electrónico remitido por Ricardo Gelvez, del email ricardogelvez@hotmail.com a la Fiscalía General de la Nación, en el cual se informaba de la presunta colaboración prestada por el entonces Senador Luis Alberto Gil Castillo, al candidato de la Gobernación de Santander Hugo Aguilar Naranjo, para apoyar su elección, y con ello el nombramiento de Ricardo Flórez Rueda en el cargo de secretario de Salud del departamento, con el objetivo de lograr la ejecución de contratos con Solsalud EPS”, se lee en el expediente.

Las investigaciones de la Fiscalía lograron constatar que para la vigencia 2004, fecha en la que Floréz fungía como secretario de Salud del gobierno Aguilar, la administración departamental le otorgó los contratos 214 de septiembre 28 de 2004, 249 y 250 de octubre 11 de 2004 y 370 de diciembre 20 de 2004, a favor de Solsalud, entidad que en ese momento era representada legalmente por Jorge Gil, hermano del excongresista Luis Alberto Gil.

Si bien, las pesquisas de la Fiscalía determinaron que en los contratos 214 de septiembre 28 de 2004 y 370 de diciembre 20 de 2004, se firmaron cumpliendo con la Ley 80 o de contratación pública, los otros dos, sí presentaban varias irregularidades.

Para los contratos 249 y 250 de octubre 11 de 2004, la Fiscalía advirtió que previamente a la celebración de los dos acuerdos, en las convocatorias 005 y 0012 de 27 septiembre de 2004, había participado como único oferente la ESE Clínica Guane, sin embargo el ente de salud no cumplió con los términos de referencia, por lo que la administración departamental declaró desiertos los dos procesos y procedió, contrario a la ley, a invitar de manera privada y no pública a la EPS Solsalud, para la ejecución de los millonarios contratos.

“El 28 de septiembre de 2004, señor Secretario de Salud Ricardo Flórez Rueda a enviar invitación a Gilberto Ramírez Castro, representante legal de Salud Social IPS, para que presentara propuesta desconociendo el trámite previsto en el artículo 16 del decreto 2170 de 2002, que señala que en el caso de declaratoria de desierta la licitación, concurso o cuando ninguna oferta se ajusta a los términos de referencia o pliego de condiciones, la convocatoria que le sigue debe ser pública, lo cual no aconteció en el caso investigado, conclusiones que son reforzadas en el informe de policía judicial No. 9-51616 de fecha 6 de agosto de 2015 rendido dentro del proceso No. 45036 Única Instancia que adelantara en su momento la Corte Suprema de Justicia”, agrega el documento.

Así mismo, el ente investigador señaló que la línea de tiempo entre la declaratoria de desierto de los procesos de selección y la firma del contrato y lo visto en los cuadros comparativos que trae en su informe el investigador, los contratos 249 y 250 de 2004 celebrados entre la Secretaría de salud de Santander y Salud Social IPS Salud Social IPS SA, se llevaron a cabo de manera exprés.

“Solo bastaron 10 días hábiles para que la Secretaría de Salud a cargo del aquí procesado adjudicara los contratos 249 y 250 de 2004, omitiendo de manera flagrante el término de ejecutoria de los actos administrativos, esto es 5 días contados a partir de su notificación personal o desfijación del edicto”, agregó la Fiscalía.

El fallo

Para el juez del caso, con el material probatorio aportado por la Fiscalía y con las audiencias públicas llevadas a cabo por todas las partes donde expusieron sus argumentos y alegatos, no hay duda de la culpabilidad de Ricardo Flórez en las inconsistencias en la celebración de los contratos 249 y 250, por $170 millones cada uno.

“En mérito de los medios de prueba analizados y las consideraciones que al respecto hizo este despacho, se arriba a la certeza sobre la responsabilidad penal que cabe a Ricardo Flórez Rueda, en la realización del punible de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, siendo este ejecutado de manera voluntaria y consciente, quebrantando el bien jurídico tutelado por el legislador, como es la administración pública, sin que medie una causal eximente de responsabilidad, configurando un actuar típico, antijurídico y culpable, por lo cual se reúnen los requisitos del art. 232 del C.P.P. para proferir sentencia

condenatoria en su contra, aceptando así las pretensiones de la Fiscalía”, concluyó la juez, Gladys Miranda.

En tal sentido, la juez del caso condenó en primera instancia a Ricardo Flórez, hoy jefe de gabinete de la administración Moreno, a 60 meses (4 años), de prisión, una multa de $15 millones e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 5 años y medio, como , como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La defensa de Ricardo Flórez apeló el fallo, argumentando que el exsecretario de Salud actuó por delegación toda vez que su profesión es de ingeniero de sistemas y no profesional de la salud.

Flórez Rueda continúa en su cargo a pesar de que algunos detractores, como el precandidato a la Alcaldía, Julián Fernando Duarte, el jefe de gabinete debería ser retirado por parte de la administración municipal.