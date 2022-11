Conexidad, nuevo lío en el juicio contra Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic

Tres semanas después de haber renunciado a su curul como senador de la República, aún no es claro cuál será el futuro inmediato del proceso penal contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por el escándalo de Vitalogic.

Aunque expertos penalistas concluyen que con la renuncia a su fuero como congresista, todos los procesos en contra de Hernández Suárez se conexarían y regresarían a su estado natural, pasando de la Corte a la Fiscalía y regresando las etapas procesales a los mismos jueces y fiscales, hay otras hipótesis.

Varios abogados consultados por Vanguardia coinciden en que tras la renunicia de Hernández, la Corte ya no es competente para conocer de su caso, ya que los delitos por los que es investigado no fueron cometidos cuando era congresista sino con ocasión al fuero constitucional que él tenía, pero como ya no tiene ese fuero, el proceso debería volver a su estado natural, al fiscal que conoció el proceso y al juzgado en Bucaramanga. Sin embargo, para el caso en particular de Vitalogic esta premisa no se cumpliría a cabalidad.