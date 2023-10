$!Confirmado: Rodolfo Hernández ya está en Bucaramanga para comenzar su campaña a la Gobernación de Santander

El excandidato presidencial se encuentra descansando en su casa campestre ubicada en el municipio de Piedecuesta, al sur del área metropolitana de Bucaramanga, donde reposará este fin de semana y retomará actividades proselitistas desde el próximo martes, según se confirmó.

Según las directivas de la Liga, la decisión en primera instancia del CNE en contra de la candidatura de Rodolfo Hernández no está en firme por lo tanto la campaña continúa en firme.

“Rodolfo Hernández hoy es candidato a la Gobernación, su campaña no ha sido revocada porque el CNE no ha resuelto el recurso de reposición, por eso fue que nos negaron la tutela, porque no le han aún vulnerado su derecho a ser elegido”, agregó Larios.

Rodolfo Hernández fiel a su estilo realizará su campaña a través de las redes sociales por lo que el líder de Liga no recorrerá todos los municipios del departamento, como suelen hacer todos los aspirantes a la Gobernación, debido a la falta de tiempo y su estado de salud.

“Estamos evaluando aún en dónde estaremos, recuerde usted que las campañas de Rodolfo Hernández no son en tierra, ni con vallas, ni con reuniones, son más digitales, con mensajes claros. Todos los políticos visitan los municipios y cuando quedan, lo que hacen es traicionar a la gente. Rodolfo va a llegar a todos los rincones de Santander, en algunos casos visitando y en otro a través de las radios y las redes sociales”, puntualizó Camilo Larios.

Se espera que en las próximas horas se conozca algún pronunciamiento directo del candidato.