Congresistas de Santander a favor de la cadena perpetua para violadores del menores

Al igual que en sus dos primeros debates en la cámara alta del Congreso, el senador Liberal, Miguel Ángel Pinto será el ponente del proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable para los abusadores sexuales de los menores de edad en el país.

“Es una iniciativa muy importante para nuestro país, porque estoy convencido que se debe aplicar todo el peso de la Ley a todas esas personas que abusen de nuestros niños. Esas personas no tienen posibilidad ninguna de resocialización y deben pasar el resto de sus vidas en una cárcel, sin posibilidad de volver a las calles como actualmente sucede. Salen libres, reinciden y regresan tranquilamente a la cárcel esperando volver a salir”, indicó el senador Liberal.

“Hay las mayorías calificadas”

Aunque reconoció que puede haber cierta división en la Comisión Primera donde se llevará a cabo el séptimo debate del Acto Legislativo, existen las mayorías calificadas para aprobar la iniciativa.

“Por ser segunda vuelta el proyecto tiene que ser aprobado por las mayorías calificadas, en Comisión Primera necesita de 12 votos y los hay, en Plenaria se necesitan más de 50 y creo yo que también hay los votos suficientes para ser aprobado”, agregó Pinto Hernández.

Respaldo santandereano

Por lo menos tres de los cuatro senadores santandereanos se inclinan a favor de aprobar la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia.

Al voto favorable del senador Miguel Ángel Pinto, se suman el de los congresistas de Cambio Radical, Richard Aguilar y el también Liberal, Jaime Durán.

“Llevamos 10 años de lucha tratando que se apruebe la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños y no ha pasado nada. Actualmente con el concepto favorable del Consejo de Política Criminal, el Congreso tiene el ambiente propicio para en esta legislatura le digamos al país que los senadores y representantes del país estamos a favor de la cadena perpetua. La cifras tan espeluznantes de abusos y asesinatos de menores de edad me llevan a apoyar esta iniciativa con un aumento del 30%”, indicó Aguilar Villa.

“Yo apoyé en su momento la iniciativa de la exsenador Gilma Jiménez para aprobar la cadena perpetua para los violadores de menores. Tengo que esperar cuál es el articulado que aprobó la Cámara y si es parecido al proyecto de Gilma, tiene el mismo espíritu lógicamente que lo respaldaré sin dudarlo”, acotó Jaime Durán.

Esta redacción intentó comunicarse con el senador ‘rojo’ Horacio José Serpa, pero no hubo respuesta del Congresista.

Representantes a favor

En su paso por la Cámara, los siete representantes santandereanos votaron favorablemente la iniciativa de imponer cadena perpetua para los violadores de menores de edad en el país.

“El derecho es dinámico y este es el momento que este Congreso de la República le mande un mensaje claro al pueblo colombiano, esta es la cultura de la legalidad y con este proyecto de Acto Legislativo lo que buscamos es garantizar y proteger los derechos de nuestros niños. Tan solo en el 2019 hubo 62 casos diarios de agresiones en contra de niños y niñas en el país”, señaló el representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.

Por su parte el representante Liberal, Víctor Ortiz aseguró que a pesar de respaldar la aplicación de la máxima pena en contra de los violadores y abusadores de menores de edad, también se debe respetar la dignidad humana del condenado.

“Respaldo que se aplique todo el peso de la Ley en contra de quienes violan, atacan asesinan a nuestra niñez, pero igualmente tenemos que ser garantistas de la dignidad humana. La dignidad humana no desaparece por el hecho de ser condenado o por el hecho de estar en una cárcel, eso significa que aquí vamos a aplicar la máxima pena a una persona, por tanto que sea la máxima autoridad, en este caso la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia la que revise ese fallo condenatorio, para darle seguridad jurídica a la actuación”, señaló Víctor Ortiz.

A su turno, el representante Óscar Villamizar, indicó que además de la máxima condena, también se le debe dar todas las herramientas para que la Fiscalía pueda actuar rápidamente en los casos de abusos contra menores.

“Acá no hay inconstitucionalidad, acá no hay vulneración a los acuerdos internacionales, acá lo que hay es un gran trabajo para proteger al menor y obviamente para no dejar salir a esos abusadores de manera rápida de las cárceles de Colombia. Ahora la lucha es por darle herramientas a la administración de justicia, a la Fiscalía, para que tengamos muchos más porcentajes de capturas en estos delitos”, aseveró el representante uribista.

Los representantes liberales: Nubia López y Édgar Gómez, así como el congresista de la Alianza Verde, Fabián Díaz y el representante de Cambio Radical, Ciro Fernández, (quien es coautor de la iniciativa), votaron favorablemente la propuesta de cadena perpetua contra violadores de menores.

Votaciones, el gran inconveniente

Por tratarse de un proyecto de Acto Legislativo, es decir que modifica la Constitución Política, debe ser aprobado en ocho debates: cuatro en la Cámara y cuatro en el Senado.

Actualmente, el acto legislativo de prisión perpetua para violadores de menores fue aprobado en su sexto debate, por lo que le quedan dos trámites más para convertirse en Ley de la República. Primero, deberá ser debatida en la Comisión Primera del Senado que es la encargada de los asuntos constitucionales y legales del país, de salir avante en Comisión, el proyecto será puesto en discusión de la plenaria del Senado para su octavo y último debate.

Todo esto deberá darse antes del 20 de junio que se termina el periodo de sesiones ordinarias ya que en sesiones extras solo se pueden debatir proyectos de Ley. De no ser así o de ser archivada en alguno de los dos debates en Comisión o Plenaria, la iniciativa será hundida en el Congreso.

Sin embargo, contrario a lo acontecido en la Cámara de Representantes, el Senado de la República no ha votado ninguna iniciativa legislativa desde que inició a implementar las sesiones virtuales por cuenta de la pandemia del COVID-19. Razón por la cual, se convierte en el mayor riesgo del proyecto de Acto de Legislativo de cadena perpetua para violadores de menores en el país.

“Desde la Comisión ya hemos realizado debates con los más reconocidos constitucionalistas del país quienes han dado su concepto favorable sobre la legalidad de las votaciones virtuales. Sin embargo, tenemos que esperar las decisiones de la mesa directiva para poder sacar adelante este proyecto”, puntualizó el senador, Miguel Ángel Pinto.

Críticas a la iniciativa

Pese a que la Cámara aprobó el proyecto, algunos congresistas y abogados consideran que la cadena perpetua no protege a los menores porque en Colombia no se garantiza la justicia a las víctimas.

“Rechazamos el abuso sexual contra menores. La cadena perpetua no los protege de los violadores. (El) 80 % de impunidad en estos casos es muestra de las fallas del sistema judicial. No es la cadena perpetua la solución, debe ser la verdadera aplicación del sistema judicial”, dijo María José Pizarro, de la izquierdista lista de la Decencia.

También manifestó su rechazo a la decisión Luis Alberto Albán, representante del partido Farc, quien afirmó que “en la justicia actual hay herramientas jurídicas suficientes para garantizar que una persona que ataque sexualmente a un niño, pueda recibir una pena hasta de 60 años”.

“No caigamos en el populismo punitivo con medidas que no garantizan bajar los índices del delito, hay que trabajar en la prevención y en el acompañamiento integral a las víctimas”, expresó el congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

El proyecto de cadena perpetua para violadores es impulsado por el presidente colombiano, Iván Duque, quien ha manifestado desde que asumió el cargo en agosto de 2018 que en el país no se pude “seguir viendo más atropellos en contra de la infancia”.