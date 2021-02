Congresistas santandereanos se apartan de la reforma tributaria

La mayoría de los congresistas de Santander anunciaron que no respaldarán la reforma tributaria, si el Gobierno Nacional insiste en la idea de gravar con el Impuesto de Valor Agregado, IVA, a toda la canasta familiar como se estaría incluyendo en el articulado que será radicado en el Congreso de la República el próximo 16 de marzo.

Además: “Con la reforma tributaria el IVA no va a subir, pero tendremos más productos gravados”

Una de las primeras colectividades en oponerse a la propuesta del Ministerio de Hacienda fue el Partido Liberal, que anunció que le dirá ‘Mamola’ a la propuesta de gravar toda la canasta familiar del país.

“Ante la enésima intención del gobierno de gravar con IVA los productos de la canasta familiar, el Partido Liberal le advierte que no cuente con un solo voto de sus 50 congresistas para aprobar esa arrasadora intención ¿IVA a la canasta familiar? Mamola”, señaló Miguel Ángel Sánchez, secretario nacional de la colectividad ‘roja’.

Seis de los once congresistas santandereanos que actualmente están en el Congreso son militantes del Partido Liberal.

Al interior del liberalismo el representante a la Cámara Alejandro Chacón defiende una propuesta para que el impuesto del IVA se baje del 19% al 8% y se amplíe a todos los productos, incluyendo la canasta familiar.

Revisión a la propuesta

Por su parte, el senador de Cambio Radical Richard Aguilar exhortó al Gobierno Nacional a revisar otras alternativas de financiamiento a través de activos improductivos que pueden aportar $3 billones.

“Nosotros no le vamos a jugar al IVA. Con que van a cometer el mismo error de hace dos años, si toca el IVA no va a tener votos suficientes en el Congreso. Además, tenemos que saber qué va a pasar con la operación de ISA, porque se han arrojado unas cifras que bordean los $25 billones y si el pensado es recaudar con esta reforma 2 puntos porcentuales del PIB, es decir, $20 billones, por lo que no se requiere una reforma tributaria que vaya a afectar a los más vulnerables”, indicó Aguilar Villa.

Además, el Senador de Cambio Radical insistió en que el proyecto de reforma sea socializado previamente con los partidos políticos antes de llegar al Congreso.

Lea también: Conservadores se apartan, por ahora, de la reforma tributaria del Gobierno Nacional

Reforma insuficiente

A su turno, el representante de la Alianza Verde, Fabián Díaz aseguró que ninguna reforma tributaria es suficiente para cubrir el hueco fiscal que genera la corrupción en el país.

“Carrasquilla y Duque alistan una nueva reforma tributaria para imponer un IVA del 19% a toda la canasta familiar, algo que rechazamos. Si se necesitan recursos se debe acabar con los descuentos tributarios a las corporaciones y multinacionales mineras y petroleras, que suman más de $78 billones al año, o acabar con la corrupción que nos roba $50 billones al año. Es absurdo que en este momento donde el pueblo está padeciendo una de las mayores crisis de la historia, se pretenda imponer más cargas al pueblo”, indicó el Representante.

Esta redacción intentó comunicarse con los representantes del partido Centro Democrático: Óscar Villamizar y Edwin Ballesteros, pero no fue posible la comunicación con los congresistas santandereanos.