Congresistas ‘verdes’ de Santander respaldan a Ferley Sierra, a pesar de la polémica por trino

El trino con el que el diputado de Santander, Ferley Sierra, cuestionó al arquero del Atlético Bucaramanga, James Aguirre, pero del cual posteriormente tuvo que pedir excusas, puso a tambalear la candidatura oficial del partido Alianza Verde a la Gobernación de Santander.

En la publicación, el corporado atacaba al jugador de fútbol por cuenta de sus ‘lazos’ familiares, pero ante la reacción de la opinión pública, Sierra señaló que no descarta desistir de su búsqueda por la Gobernación de Santander en las próximas elecciones.

“¿Qué opinión le merece al Club de Fútbol del Atlético Bucaramanga que en su nómina tenga al hijo de un narcotraficante extraditado a Estados Unidos, James Aguirre Cortés, e hijo de una corrupta que orquesta el robo a los artistas? WinSportsTV, ¿es normal tener hijos del narcotráfico en el Fútbol Profesional Colombiano?”, publicó Sierra.

Aunque unas horas después el corporado eliminó el polémico trino, la indignación generalizada en redes sociales fue tal, que incluso el Diputado puso en duda su inscripción como candidato a la Gobernación de Santander por el partido Verde en las próximas elecciones regionales.

“Voy a consultarlo con mi esposa y mi mamá. Este es un tema supremamente grave, es una red de corrupción de proporciones inimaginables, donde estamos pisando muchas ampollas de poderosos y yo no tengo ninguna protección. Entonces, por decir la verdad en un trino me atacan, ¿por qué seguir exponiéndome por personas que después me atacan por decir la verdad?”, señaló el corporado.

Sin embargo, Sierra no cierra del todo su capítulo como precandidato a la Gobernación en los comicios regionales de octubre.

“El tercer filtro serán los santandereanos, será la gente la que decida. Haré una consulta por redes y lo que ellos decidan será lo que haré, de ellos dependerá si somos candidatos para seguir atacando a las mafias politiqueras del departamento o no”, agregó Ferley Sierra.