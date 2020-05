La presencia de cinco representantes en el Capitolio Nacional para hacer parte de la plenaria de la Cámara que se desarrollaría en la tarde de ayer, abrió nuevamente la discusión entre los congresistas que defienden la posibilidad de sesionar presencialmente y los legisladores que consideran que el Congreso debe continuar sesionando de manera virtual como lo ha venido haciendo en las últimas semanas.

Los representantes de la oposición: María José Pizarro, Inti Asprilla, David Racero, León Fredy Muñoz y Katherine Miranda llegaron ayer hasta el recinto del Congreso para hacer presencia en el debate de control a la crisis que presenta el sistema carcelario del país por cuenta del COVID-19. Según los legisladores, su presencia en el Capitolio Nacional, a pesar del aislamiento preventivo que se registra en todo el país, se debe a que sus derechos como congresistas al voto y a la palabra no han sido plenamente respetados en las sesiones virtuales que ha sostenido el Congreso.

“Nosotros no estamos violando ninguna Ley por hacer presencia en el Congreso, nosotros estamos aquí acorde a la Ley y bajo las excepciones establecidas por el propio Gobierno. Estamos aquí ejerciendo derecho de las curules que representamos y nos dio el pueblo. Nosotros estamos pidiendo semipresencialidad porque está demostrado que no hay garantías para poder hacer uso de la palabra o para poder votar, no hemos podido votar ni siquiera uno o modificar alguno de los decretos presidenciales”, señaló la representante María José Pizarro.

Congresistas en desacuerdo

Sin embargo, la mayoría de los representantes vieron con malos ojos la presencia de sus homólogos en el recinto del Congreso, ya que, según ellos, los legisladores de la oposición estaban violando el aislamiento preventivo y contrariando las decisión de las directivas de la Cámara, quienes habían determinado que las sesiones se realizarían de manera virtual hasta tanto no se levante la cuarentena.

“Unos representantes sin contar con los protocolos de bioseguridad, arriesgando la vida y la salud de los funcionarios que están apoyando la realización de las sesiones virtuales, han ingresado al Congreso de la República, yo quiero pedirles a estos representantes que los congresistas no tiene inmunidad para violar las normas del aislamiento preventivo obligatorio, yo sí esperaría que terminando las sesiones esos representantes se dirijan a responder por el respectivo comparendo por haber violado la cuarentena”, indicó el representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.