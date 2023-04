Consejo de Estado mantuvo credencial de los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano

La sección primera del Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal Administrativo de Santander de negar la demanda e pérdida de investidura y por el contrario mantuvo en firme la credencial de los concejales de Bucaramanga, Carlos Parra y Danovis Lozano.

Según el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que no se encontraba probada la indebida destinación de dineros públicos al haber llevado a, Duber Armando Alvarado Ávila, (uno de los miembros de Unidades de Apoyo Normativo del Concejo de Bucaramanga), hasta Barrancabermeja para cubrir y difundir en redes sociales la participación de los dos concejales en un plantón que se realizó en la refinería del puerto petrolero.

“Es importante resaltar que, contrario a lo manifestado por la apelante, no se encontró probada la destinación de dineros públicos a fines distintos a los previstos en la Constitución Política, la ley o el reglamento y, en consecuencia, que se hubiere probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos en relación con el mencionado contratista”, consideró la sala primera.

Así mismo, el Consejo de Estado concluyó que no existen pruebas fehacientes para determinar sin lugar a dudas de que el concejal Wilson Danovis Lozano Jaimes empleó los servicios de publicidad de la unidad de apoyo normativo para promover campaña política en favor de la candidatura del hoy representante a la Cámara, Cristian Avendaño al Congreso de la República.

“Asimismo, la Sala considera que, el hecho de que la publicación referida supra coincida con una de las fotografías allegadas por el contratista en el informe de cumplimiento de obligaciones del Contrato núm. CPS-044-2022, para el mes de febrero del 2021, no implica por sí mismo lo planteado por la Solicitante, por cuanto no resulta probado que el contratista haya capturado y difundido fotografías para apoyar una campaña electoral ni que haya asistido a reuniones electorales, en la medida que no se observan elementos de actos publicitarios con fines electorales como carteles o pancartas que hagan alusión a alguna candidatura en particular. Por el contrario, se observa que los soportes allegados por el contratista corresponden a las actividades reportadas en el informe de actividades de febrero en desarrollo de sus obligaciones contractuales”, agrega el fallo.

En tal sentido, Carlos Parra y Danovis Lozano continúan ostentando su credencial como concejales de Bucaramanga por el partido Alianza Verde hasta el 31 de diciembre del 2023 que termina su periodo.