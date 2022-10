Consejo de Estado y Tribunal Administrativo anularon la elección de Fredy Anaya como Contralor de Santander

“En consecuencia, es claro que la Asamblea Departamental de Santander no respetó el término de diez 10 días calendario previos a la inscripción, y en este orden, tienen vocación de prosperidad los cargos primero y segundo del concepto de violación, siendo procedente la declaratoria de nulidad del acto demandado”, dicta el fallo.

Según el fallo, la mesa directiva de la Asamblea al momento de la elección no respetó el tiempo que dispone la ley para la publicación de la convocatoria de aspirantes al cargo, lo que limitó la participación de candidatos.

Confirman sentencia

Según pudo constatar Vanguardia, La decisión del Consejo de Estado quedó ejecutoriada toda vez que Anaya Martínez al final no presentó ninguna solicitud de aclaración al fallo, como había anunciado inicialmente.

Estrategia errónea

“El Consejo de Estado solo tomó una decisión con respecto a la medida cautelar para suspender provisionalmente al Contralor. Él ya tomó una decisión y la parte demandada (Fredy Anaya), no presentó ningún recurso, en tal sentido, el Consejo procedió en dejar en firme su decisión toda vez que ni la Asamblea ni su expresidente tenían nada que ver con el tema de la medida cautelar. Ahora bien, la solicitud de adición y nulidad de Medina y Duarte la deberá resolver el Tribunal que es el que lleva todo el proceso. Fue una mala estrategia judicial la de Fredy Anaya”, explicó un abogado cercano al proceso.

Según el abogado Duarte y el diputado Medina, sus derechos a la legítima defensa fueron vulnerados en este proceso, toda vez que supuestamente el Consejo de Estado no se les notificó el recurso de apelación sobre la medida cautelar de suspensión de la elección de Fredy Anaya como Contralor para el 2022-206, a pesar de que tanto la Asamblea como su mesa directiva tenían injerencia directa en esta actuación judicial.

Y es que a pesar de haberle anunciado a esta Redacción que interpondría una solicitud de aclaración al fallo del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente su elección como contralor de Santander, finalmente Fredy Anaya no radicó ningún recurso.

Aguilar con poder fiscal

Sin notificación

A pesar de la comunicación del Consejo de Estado, el presidente de la Asamblea, Mauricio Mejía afirmó que solo hasta que la corporación no sea notificada por parte del Tribunal Administrativo, no convocará a la plenaria para la posesión del nuevo contralor.

“A hoy no se ha notificado nada por parte del Tribunal Administrativo. Hasta que no nos notifique el Tribunal no se citará a la posesión del nuevo contralor encargado”, señaló Mejía.

Al cierre de esta edición, Fredy Anaya continuaba actuando como Contralor departamental con plenas funciones.